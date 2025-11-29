Videos | Así fue la balacera e intento de robo a joyería en Bucaramanga: detalles de banda criminal

"Fue un momento de angustia, de nervios, uno no más se agacha al piso y no sabe si correr o esconderse, eso eran tiros por todos lados. Había niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores... el ladrón que estaba prácticamente al lado mío recibió el disparo". Esas fueron las palabras de un testigo de la balacera que se presentó en la tarde de este sábado en el centro comercial Cuarta Etapa, ubicado en el barrio el barrio Cabecera del Llano, una zona exclusiva de la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Las personas presentes relataron que un grupo de hombres fuertemente armados ingresó al edificio y trató de robar violentamente una joyería. Los guardias del local inmediatamente reaccionaron y alearon a las autoridades, quienes en minutos llegaron al establecimiento comercial, por lo que se desató un intercambio de disparos que causó terror en los presentes. "Había unos escoltas, y alcanzaron a accionar primero, entonces no pudieron hacer el hurto", añadió el testigo para Noticias Caracol.



El centro comercial fue evacuado inmediatamente. Un policía quedó gravemente herido y murió instantes después, según confirmó la alcaldía de la ciudad. Varios videos compartidos por usuarios en redes sociales muestran cómo tanto uniformados como ladrones van bajando las escaleras, en medio del pánico de los ciudadanos. También, algunos evidencian cómo intentaron auxiliar a uno de los heridos y lo ingresaron en una camioneta, cuando aún varios de los delincuentes seguían disparando.



Así sacaron los policías encubiertos, a una banda de ladrones que se metieron a robar una joyería en un centro comercial de Bucaramanga.

pic.twitter.com/QVApUrXa06 — DoñaPily (@dona_pily2) November 29, 2025

Publicidad

Autoridades de Bucaramanga anuncian millonaria recompensa

Las autoridades también confirmaron que se capturaron a cinco personas implicadas y se les incautaron tres armas de fuego, y por ahora se sigue avanzando en las pesquisas para determinar los demás responsables del asesinato y del intento de hurto. Además, se logró neutralizar a uno de los delincuentes. Según las primeras investigaciones, la banda criminal provendría de Barranquilla; no obstante, se intenta determinar cómo llegó desde la capital del Atlántico a Bucaramanga.

La Policía Metropolitana y la alcaldía de la capital santandereana anunciaron una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información del paradero de las demás personas involucradas en el hecho delictivo.

Publicidad

"En una coordinación conjunta con el señor gobernador del departamento de Santander, hemos decidido dar una recompensa de hasta de 100 millones de pesos, por los bandidos, estos homicidas, que atentaron contra la vida del señor Intendente Jefe. Dos cosas, la seguridad de los bumangueses y solidaridad con la familia de este héroe de la patria", aseguró en rueda de prensa Javier Sarmiento, alcalde designado de Bucaramanga, quien dijo que se va a reforzar la presencia de la policía en la ciudad.

Al menos 5 delincuentes fueron capturados por la Policía tras internar robar una joyería en el centro comercial 4 Etapa de Bucaramanga. La Alcaldía ofrecerá recompensa por información para detener a otros implicados. Un sargento de la Sijin murió tras enfrentarse a los ladrones. pic.twitter.com/BZb4k3TBJ0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 29, 2025

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL