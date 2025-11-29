En vivo
Videos | Así fue la balacera e intento de robo a joyería en Bucaramanga: detalles de banda criminal

Un grupo de hombres fuertemente armados ingresó al centro comercial Cuarta Etapa y trató de robar violentamente una joyería. Los guardias del local inmediatamente reaccionaron y alearon a las autoridades.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de nov, 2025
