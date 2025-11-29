En vivo
Avianca dice que superó el 50% de actualización en sus aviones A320 y promete normalidad pronto

Avianca dice que superó el 50% de actualización en sus aviones A320 y promete normalidad pronto

Debido a las fallas de Airbus, la aerolínea dejó en tierra el 70 % de sus A320 y cerró temporalmente la venta de tiquetes hasta el próximo 8 de diciembre.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de nov, 2025
Avianca anuncia que ya actualizó el software en 51% de sus aviones
Avianca anuncia que ya actualizó el software en 51% de sus aviones
Colprensa

