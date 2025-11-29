Avianca dice que superó el 50% de actualización en sus aviones A320 y promete normalidad pronto

La aerolínea Avianca reportó este sábado 29 de noviembre en Bogotá que el 51 % de su flota Airbus A320 ya cuenta con la actualización de software exigida por el fabricante, cumpliendo con una directiva de seguridad urgente emitida tras un incidente técnico en un A320 de otra aerolínea. Este avance es clave para la empresa, que busca reanudar —lo más pronto posible— su operación regular luego de una contingencia que obligó a inmovilizar parte de su flota.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La actualización de software para la familia A320 no es opcional: responde a una orden de emergencia emitida por Airbus, respaldada por agencias reguladoras como la EASA y la FAA, tras un descenso inusual en un avión A320 de JetBlue en Estados Unidos. Un fallo en el sistema de control de vuelo —en particular, los ordenadores ELAC responsables de superficies como alerones y elevadores— dejó en evidencia vulnerabilidades ante exposición a radiación solar intensa.



Avianca, de inmediato, tomó medidas: dejó en tierra el 70 % de sus A320 desde el 29 de noviembre y cerró temporalmente la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre. El objetivo: dedicar sus recursos técnicos a la actualización y proteger a los viajeros haciendo reacomodos responsables, sin comprometer la seguridad ni la experiencia.



Avianca, la aerolínea colombiana más afectada por fallas de Airbus

La aerolínea opera alrededor de 130 aviones de la familia A320 (A319, A320 y A321). Según información oficial, aproximadamente 66 de esos aviones ya completaron la instalación y validación del software actualizado. Se espera que los equipos técnicos especializados avancen a buen ritmo y culminen las labores pendientes en los próximos días.



La inmovilización parcial de la flota generó cancelaciones y ajustes en rutas. Para atender a los viajeros afectados, Avianca lanzó un plan de protección que abarca varias alternativas:



Reacomodación inmediata: pasajeros con vuelos afectados fueron reubicados en otros vuelos de Avianca o en rutas de aerolíneas aliadas como United, Delta y LATAM.

Reprogramación flexible: quienes prefieran cambiar la fecha de viaje pueden hacerlo hasta 180 días después, sin penalidades ni cobros adicionales, siempre que haya disponibilidad y se haga a través del Contact Center.

Reembolso completo: disponible para trayectos no utilizados

Si la compra fue directa (avianca.com, Contact Center o puntos de venta Avianca), se gestiona en línea.

Si el tiquete fue adquirido por agencia, el pasajero debe contactar a su intermediario.

Además, la aerolínea invitó a los viajeros a:



Revisar las notificaciones enviadas a los correos asociados a sus reservas.

Consultar el estado del vuelo en avianca.com o en la app móvil.

Evitar ir al aeropuerto si el vuelo no está confirmado, para prevenir aglomeraciones innecesarias.

Avianca también suspendió las ventas de boletos hasta el 8 de diciembre a fin de priorizar el reacomodo de pasajeros que ya tenían reserva, evitando complicaciones adicionales en su operación.

Publicidad

La directiva de Airbus para actualizar la flota A320 ha tenido impacto global. En EE. UU., American Airlines instaló el software en 209 de sus 340 aviones A320 en apenas dos días, y Delta alcanzó un 90 % de su flota actualizada en un mismo periodo. En Japón, ANA tuvo que cancelar 65 vuelos, y en Oceanía, Jetstar y Air New Zealand informaron demoras similares.

En América Latina, LATAM canceló al menos un vuelo entre Bogotá y San Andrés, y JetSMART en Colombia activó actualizaciones nocturnas con un impacto mínimo.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL