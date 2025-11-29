En vivo
COLOMBIA / Accidente en Popayán deja tres muertos y 15 heridos en la vía Panamericana

Accidente en Popayán deja tres muertos y 15 heridos en la vía Panamericana

Según Bomberos Voluntarios de Popayán, un bus se volcó súbitamente y quedó atravesado en la vía, lo que interrumpió el paso vehicular.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de nov, 2025
Accidente en Popayán deja tres víctimas fatales y 15 heridos en la vía Panamericana
Tomada de redes sociales

