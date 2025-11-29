Accidente en Popayán deja tres muertos y 15 heridos en la vía Panamericana

La mañana del sábado 29 de noviembre dejó un fuerte golpe por causa de un accidente en Popayán, Cauca. Un bus intermunicipal de la línea Flota Magdalena se volcó en el sector conocido como Parque Industrial —ubicado en la entrada norte de la ciudad, en la vía Panamericana que conecta con Cali—, dejando un saldo trágico de tres personas fallecidas y más de 15 heridas.

El bus había partido desde Pasto con destino a Pereira, pero nunca alcanzó su meta. Según reportes de los Bomberos Voluntarios de Popayán, el vehículo se volcó súbitamente y quedó atravesado en la vía, lo que interrumpió el paso vehicular.



El incidente obligó a la rápida movilización de los cuerpos de emergencia y fuerzas policiales. El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta alrededor de las 4:48 a.m. e inmediatamente se desplazó al sitio. Una veintena de ambulancias y vehículos de rescate rodeó el bus accidentado, mientras los equipos trabajaban sin pausa para evacuar a los heridos y extraer a quienes habían quedado atrapados bajo el pesudo metálico.



Desgraciadamente, tres personas fueron encontradas sin signos vitales en el lugar. Quedaron atrapadas en el interior del vehículo y no alcanzaron a ser evacuadas a tiempo. Entre los heridos, se reportó una niña de ocho años que fue rescatada aturdida por el personal de socorro. Sufrió lesiones en una de sus extremidades y fue estabilizada, para luego ser trasladada junto con otros pasajeros a distintos centros médicos de Popayán.

La vía Panamericana se mantuvo cerrada por cerca de dos horas, mientras se completaba el rescate de víctimas y los organismos judiciales realizaban labores de inspección y levantamiento de los cuerpos. La congestión resultante afectó tanto a vehículos particulares como a transporte de carga, en una mañana que ya de por sí suele tener alta circulación vehicular.



¿Cuáles fueron las causas del accidente en Popayán?

Aunque las causas del siniestro aún están bajo investigación, las autoridades ya manejan dos hipótesis principales: un posible microsueño del conductor o un fallo mecánico del bus. Ambas serán evaluadas por peritos de tránsito y técnicos de la empresa Flota Magdalena, quienes colaborarán con el análisis. La Policía de Tránsito y Transporte lidera estas pesquisas, con apoyo de la Fiscalía, mientras la empresa involucrada se comprometió a emitir un comunicado oficial con su versión del suceso.

Este accidente ocurre en plena temporada previa a diciembre, cuando el flujo vehicular aumenta tanto por el traslado de viajeros como por la movilización logística para las fiestas. Las autoridades locales han advertido a conductores y transportadores sobre el riesgo de fatiga, condiciones climáticas adversas (como neblina o lluvias en esa región) y posibles deficiencias en el mantenimiento de los vehículos.

