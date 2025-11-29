En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Así se resolvió el asesinato de Catalina Leyva y la captura del señalado Monstruo de Ciudad Bolívar

Así se resolvió el asesinato de Catalina Leyva y la captura del señalado Monstruo de Ciudad Bolívar

La captura del señalado ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’ destapó un patrón criminal que habría afectado a 13 mujeres en Bogotá mediante falsas ofertas laborales; Catalina Leyva fue la única asesinada.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de nov, 2025
Catalina Leyva

