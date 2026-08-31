¿Qué pasaría si hace erupción el volcán Puracé? Estos son los detalles de su actividad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) advirtió de un incremento en la actividad sísmica del volcán Puracé, situado en el departamento del Cauca, que está en alerta naranja desde el pasado 1 de agosto por el riesgo de una erupción. El organismo señaló que desde las 16:20 del sábado registra un incremento en la actividad sísmica relacionada con el fracturamiento de roca en el área de influencia del volcán Puracé.

"Esta actividad se localizó a 11 kilómetros en dirección nororiente del cráter del volcán Puracé, a una profundidad de nueve kilómetros. Se presentaron aproximadamente 50 eventos sísmicos, de los cuales se destacan algunos con magnitudes entre 2,8 y 4,1", expresó el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (capital del Cauca), Cristian Santacoloma.

El experto explicó que "este tipo de actividad se puede presentar dentro de la zona de influencia volcánica" y recordó que "los demás parámetros de monitoreo volcánico permanecen dentro de los niveles que han sido reportados en los últimos días".



El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.



¿Qué podría pasar si el volcán Puracé hace erupción?

Publicidad

Santacoloma, en diálogo con Noticias Caracol, explicó que en los últimos días se ha sentido el aumento de la actividad sísmica en el volcán, con cerca de 472 movimientos, muchos de ellos percibidos en el municipio de Totoró, Puracé y Popayán.

El experto señaló que en volcán ya había tenido eventos de sismicidad en los años 2012 y 2017, pero en esta ocasión es diferente debido a que los ocurridos en las últimas semanas han tenido magnitudes mayores a los registrados anteriormente.

Publicidad

En cuanto al riesgo ante una posible erupción, las autoridades tienen establecido un mapa con las zonas en riesgo alto y medio, con los diferentes materiales que arroja el volcán. La zona más cercana al edificio volcánico sería la más afectada, con erupción de máximo 10 kilómetros de alto, con flujos piroclásticos que arrojarían rocas mayores de 20 centímetros, que caerían a los 5 kilómetros del volcán.

“También podría recibir proyectiles balísticos mayores a 20 cm en un radio aproximado de 3 km alrededor del cráter. Los flujos piroclásticos impactarían las partes altas del volcán y se dirigirían por los drenajes principales ríos Cocuy, San Francisco, Vinagre y Anambío, la quebrada Agua Blanca y sus afluentes alcanzando distancias cercanas a 10 km”, agregó el SGC sobre los posibles riesgos.

Para la zona de amenaza media hay un área mayor, allí el principal producto sería la ceniza del volcán. El SGC añadió que potencialmente habría afectacción por caída de piroclastos con acumulaciones entre 1 y 10 centímetros, según la tendencia predominante de los vientos en el área (para una columna eruptiva de hasta 10 kilómetros de altura sobre la cima del cráter actual).

Otras consecuencias, de acuerdo con los análisis del SGC, son los “proyectiles balísticos con diámetros predominantes entre 6 y 20 centímetros, que afectarían un área comprendida entre 3 y 5 kilómetros de radio a partir del cráter. Ondas de choque debidas a erupciones explosivas. Sismos de origen volcánico de magnitud considerable que podrían sentirse con alguna frecuencia en esta zona.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL