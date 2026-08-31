Dos hermanos fueron asesinados en medio de presunto robo de moto en Purificación, Tolima

Diana Maritza y Esteban Gaitán son dos hermanos cuyas vidas fueron cegadas por el impacto de unas balas, presuntamente disparadas por dos ladrones que supuestamente buscaban apropiarse de una motocicleta. El caso ocurrió en zona veredal del municipio de Purificación, Tolima, y de momento es manejado por el delito de receptación, por la ausencia de un elemento que es crucial para que el crimen sea visto formalmente como asesinato. La Policía del departamento dio detalles del suceso. Otra persona resultó herida.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este domingo 30 de agosto. De acuerdo con la comandante del Distrito de Policía en Purificación (e), capitán Ángel Patricia Rodríguez Beltrán, al hospital del municipio ingresaron tres personas presuntamente lesionadas por arma de fuego que provenían de la vereda Baurá. "Siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, fueron ingresadas al hospital del municipio de Purificación tres personas lesionadas, al parecer, con impactos de arma de fuego. De acuerdo con información preliminar, dos de estas tres personas, un hombre y una mujer, ingresaron sin signos vitales", indicó la comandante. Diana y Esteban ingresaron, al parecer, sin signos vitales. Por otro lado, el tercer hombre permanece en recuperación y bajo observación del equipo médico. De momento, un equipo especial de Policía Judicial adelanta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

La comunidad en la vereda reaccionó ante el hecho inmediatamente, retuvo a los señalados ladrones y los linchó. Posteriormente, llegaron uniformados de la Policía, quienes detuvieron a los dos sujetos y recibieron el reporte por parte de los habitantes sobre el presunto homicidio. Noticias Caracol conoció que la moto hurtada habría sido una Yamaha de cilindraje 125, que posteriormente fue recuperada. Los presuntos responsables fueron detenidos por el delito de receptación. Y es que, a pesar de la incautación de la motocicleta, no se encontró la supuesta arma homicida, que es esencial para que los detenidos sean judicializados por el asesinato.

María Paula Rodríguez Rozo

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