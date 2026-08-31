Presidente confirma nuevo ataque contra las disidencias en el Guaviare: detalles de la operación

La Fuerza Pública ejecutó una nueva ofensiva contra las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento de Guaviare en la noche del 30 de agosto, según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella en una publicación. Se trata del segundo bombardeo que ocurre en esta región de Colombia en menos de una semana. Los combates continúan en la zona centro-oriente del país.

La operación militar, denominada AZARÍAS, continúa en desarrollo en la vereda Lagos del Dorado, en el municipio de Miraflores, donde se desatan combates contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias “El Tigre” o “Pintado”. De La Espriella entregó las cifras preliminares que deja la ofensiva emprendida al oriente del país. Hasta ahora hay registro de ocho integrantes de la estructura muertos en desarrollo de operaciones militares, tres capturados y dos personas recuperadas que manifiestan ser menores de edad, cuya identidad está siendo verificada. En la operación también hubo hallazgos de abundante material de guerra e intendencia.

¿Quién es alias “El Tigre” y de qué se le señala?

Según el jefe de Estado, alias El Tigre es señalado de dirigir acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, atacar unidades de la Fuerza Pública y promover el relcutameinto forzoso de niños, niñas y adolescentes. Además es requerido mediante circular.



De acuerdo con el tirno, las tropas continúan ejerciendo presión contra el Frente Carolina Ramírez en la zona. Todavía no se tiene conocimiento si alias El Tigre se encuentra entre los ocho disidentes fallecidos en el desarrollo de la operación. “Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación”, dijo el presidente, mientras se está a la espera de que se verifique tal información.

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El mandatario reiteró su mensaje a alias Iván Mordisco y las estructuras disidentes: “La ofensiva no se detiene. Vamos por sus cabecillas, por sus hombres, por sus armas y por sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse. Por cada ciudadano, policía y soldado que asesinen, la respuesta del Gobierno será contundente y letal”.

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