Así operaban los ladrones del “skincare” en Bogotá: cuatro personas fueron capturadas

La denuncia de una droguería en el norte de Bogotá, que fue víctima de un millonario hurto en productos dermocosméticos, llevó a la captura de cuatro ciudadanos extranjeros. La Policía Metropolitana de Bogotá conoció que varios delincuentes ingresaron a las instalaciones de este comercio farmacéutico, ubicado en la localidad de Suba, e intimidaron con armas de fuego a los empleados del establecimiento para posteriormente hurtar cerca de 1.000 productos de “skincare”, que estaban avaluados en 815 millones de pesos.



¿Cómo operaría la banda?

De acuerdo con la información d ela Policía, los delincuentes son señalados de hurtar en droguerías del norte de Bogotá varios productos de dermocosmética que habrían sido distribuidos en distintos establecimientos de Plaza España.

A raíz de esta denuncia sobre la mercancía robada, uniformados de la Policía desplegaron una intervención en la Plaza España, que se realizó en articulación con diferentes entidades del Distrito. En total fueron intervenidos seis establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos dermatológicos, donde fueron encontrados varios de los productos hurtados. Además de esto, cuatro personas fueron capturadas durante el procedimiento por el delito de receptación, quienes se desempeñaban como propietarios y administradores de estos establecimientos. En total, se logró recuperar 970 unidades de productos dermocosméticos.

No obstante de estas capturas, la investigación continúa en marcha. De acuerdo con la Policía, ya se pudo identificar a los responsables de estos hurtos violentos, que al parecer serían integrantes de una banda delincuencial que se dedica a este delito en droguerías en el norte de la capital.

La institución reiteró que esta acción se enmarca en la afectación a estructuras que se dedican al hurto de comercio y fortalece las acciones contra quienes pretenden comercializar elementos provenientes de actividades ilícitas en Bogotá. Asimismo, invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o al CAI más cercano.



En lo corrido de 2026, se han registrado 4.823 denuncias de hurto a comercios (con corte al 11 de agosto). Esto representa una disminución del 19,2 % frente a los casos registrados en 2025 en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (5.963). El mes en que más se registraron hurtos a comercio en este 2026 fue marzo, en el que se conocieron 842 casos.

María Paula Rodríguez Rozo

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