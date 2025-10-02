En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador, fue capturado en Medellín
Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador, fue capturado en Medellín

En la tarde de este jueves 2 de octubre las autoridades de Ecuador y Colombia confirmaron la captura en Medellín de alias Fede, uno de los criminales más buscados en el vecino país.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de oct, 2025
Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador, fue capturado en Medellín
Por alias Fede, Ecuador ofrecía una recompensa de un millón de dólares.
Ministerio de Defensa de Ecuador

