Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador, fue capturado en Medellín

El criminal ecuatoriano Rolando Federico Gómez Quinde, más conocido como alias Fede, fue capturado hace pocos minutos en Medellín, departamento de Antioquia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que el criminal era el reemplazo del mafioso Fito, exnúmero uno del vecino país. "En Colombia no hemos parado de luchar contra el narcotráfico y eso que estamos descertificados. El mundo al revés", escribió el funcionario colombiano.

El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador aseguró que la captura de alias Fede se dio "gracias a un trabajo conjunto entre la Policía de Ecuador, la Policía y la Armada de Colombia". Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, dijo en su cuenta de X que "hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias Fede. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias".



¿Quién es alias Fede, criminal capturado en Medellín?

Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, es señalado de liderar Los Águilas, facción vinculada a Los Choneros, según indica el medio El Comercio. El capturado este jueves en Medellín es originario de la ciudad ecuatoriana de El Triunfo. "Como aporte a la seguridad ciudadana binacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Ecuador, desarrollaron la operación AIOROS contra el ciudadano ecuatoriano Rolando Federico Gómez Quinde alias Fede", se lee en un comunicado oficial.

Alias Fede contaba con una trayectoria criminal de más de 10 años al servicio de organizaciones ilegales y de tráfico de estupefacientes en Ecuador, con incidencia en las localidades fronterizas de Colombia y Ecuador. De acuerdo con información de inteligencia, el criminal ecuatoriano se encontraba en Medellín generando alianzas multicriminales con cabecillas locales e internacionales, para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes y consolidación de alianzas ilícitas.



Gómez Quinde estaba incluido en el cartel de los más buscados de Ecuador, por quien se ofrecía la suma de 1 millón de dólares de recompensa. "Entre su trayectoria criminal, desempeñó como cabecilla de la organización criminal Los Águilas, en Ecuador. Tendría amplio poder corruptor, en junio de 2025, habría pagado la suma de 1 millón de dólares logrando su fuga de la Penitenciaría del Litoral de Ecuador".

