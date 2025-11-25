En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lo que se sabe sobre trágica muerte de Mayerly Díaz, cantante de música popular, en Facatativá

Lo que se sabe sobre trágica muerte de Mayerly Díaz, cantante de música popular, en Facatativá

Días antes de su fallecimiento, la artista oriunda de Quipile, Cundinamarca, había estrenado el videoclip de una de sus canciones más conocidas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Lo que se sabe sobre trágica muerte de Mayerly Díaz, cantante de música popular, en Facatativá
Mayerly Díaz, cantante de música popular fallecida en Facatativá -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad