EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy, 25 de noviembre: reportan bloqueos en calle 26

La movilidad en Bogotá se ha visto afectada por manifestaciones este martes 25 de noviembre.

La Secretaría de Movilidad informó que manifestantes se ubicaron sobre la calle 19 con carrera 27, impidiendo el paso total por la intersección.

Además, se reporta una protesta sobre la avenida El Dorado con carrera 35, donde los participantes se movilizan hacia el oriente y generan afectación de la calzada mixta.



Las autoridades sugieren tomar vías alternas como: avenida Esperanza, avenida Américas y avenida Mutis (calle 63).