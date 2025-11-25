En vivo
COLOMBIA  / Mujer de 37 años en Cundinamarca fue víctima de feminicidio mientras dormía: señalan a su pareja

Mujer de 37 años en Cundinamarca fue víctima de feminicidio mientras dormía: señalan a su pareja

El hombre de 56 años, señalado como el principal sospechoso, habría atacado a la víctima con un hacha y luego huyó del lugar en una motocicleta Yamaha de color negro. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de nov, 2025
Mujer de 37 años fue asesinada por su pareja mientras dormía: autoridades buscan a su pareja
Autoridades buscan a su pareja
Canva

