Alias Naín se volvió a grabar paseando en moto en La Guajira: ofrecen recompensa de $500 millones

La búsqueda de Naín Andrés Pérez Toncel continúa siendo una de las principales prioridades para las autoridades en la región Caribe. En las últimas horas comenzó a circular un nuevo video en redes sociales en el que el hombre, conocido con los alias de 'Naín' o 'Bendito Menor', aparece movilizándose nuevamente en una motocicleta por una zona de la Alta Guajira.

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En el video, el hombre asegura encontrarse en la Alta Guajira mientras recorre un sector desértico, una grabación que posteriormente fue compartida en diferentes plataformas digitales. Su reaparición ocurre en un momento en el que el presidente electo, Abelardo de La Espriella, le ordenó al ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Enrique Mora, que priorice la captura o el abatimiento de este criminal. "Debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno", indicó.

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Frente a la circulación del video, las autoridades reiteraron que continúan desarrollando operativos para localizar al presunto integrante de la organización criminal. "Frente a estos hechos hemos desplegado todas nuestras capacidades operativas. Nuestros hombres y mujeres adelantan patrullajes permanentes con todos los componentes de policía, así como actividades de registro, control, verificación puerta a puerta, recorriendo cada uno de los sectores y lugares que frecuenta este bandido con el objetivo de lograr su pronta ubicación y captura", indicó el Subcomandante del Departamento de Policía de La Guajira, Jairo Ojeda.



De la Espriella ya había hecho una fuerte advertencia a los grupos armados tras recibir las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se ratificó su victoria en la segunda vuelta del pasado 21 de junio. Enfatizó en que "no habrá ofertas generosas ni concesiones" como en las del gobierno que está llegando a su fin". "A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: a todos los ilegales disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho".



¿Quién es alias Bendito menor?

Naín Andrés Pérez Toncel, que tiene aproximadamente 26 años, es señalado como uno de los comandantes paramilitares de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que viven en constante disputa con el Clan del Golfo. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $500 millones de pesos por su captura. Esta guerrilla se mueve sobre todo entre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y hasta Norte de Santander.

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Alias Bendito Menor tiene cuentas abiertas en redes sociales, donde publica videos ostentando dinero y armas. De allí surgió el clip que ha causado polémica. Además, según Insight Crime, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada controlan corredores del narcotráfico y dirigen redes de extorsión. Este cabecilla, por su parte, es señalado de homicidio, según el boletín de la Policía Nacional.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co