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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa regional en Bogotá: así funcionará la medida para este nuevo día festivo

Pico y placa regional en Bogotá: así funcionará la medida para este nuevo día festivo

Si planea regresar a Bogotá este lunes festivo 13 de julio, tenga en cuenta que el ingreso a la ciudad estará regulado por el pico y placa regional. La restricción se aplicará durante la tarde y organizará el acceso de los vehículos particulares según el último número de la placa.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Pico y placa regional en Bogotá: así funcionará la medida para este nuevo día festivo
Pico y placa regional en Bogotá -
Getty Images

Los viajeros que tengan previsto regresar a Bogotá durante el puente festivo deberán tener en cuenta que este lunes 13 de julio de 2026 volverá a regir la medida de pico y placa regional para el ingreso a la capital. La restricción estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche y aplicará en los principales corredores de acceso a la ciudad.

La medida fue confirmada por la Secretaría Distrital de Movilidad y busca facilitar el retorno de los vehículos a Bogotá durante la jornada festiva, organizando el ingreso de automotores particulares mediante horarios diferenciados de acuerdo con el último número de la placa.

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Horarios del pico y placa regional este lunes festivo

El esquema de ingreso estará dividido en dos franjas horarias.

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Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en números pares, es decir: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso quedará habilitado exclusivamente para los vehículos con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos podrán ingresar a la ciudad sin restricción.

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Corredores donde aplicará la medida

El pico y placa regional operará en los nueve principales corredores de ingreso a Bogotá:

  • Autopista Norte.
  • Autopista Sur.
  • Avenida Centenario o calle 13.
  • Avenida calle 80.
  • Avenida Carrera Séptima.
  • Avenida Boyacá y vía al Llano.
  • Vía Suba–Cota.
  • Vía a La Calera.
  • Vía a Choachí.

Los conductores que regresen a la capital por cualquiera de estas vías deberán respetar los horarios establecidos según el último número de la placa de su vehículo.

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que el pico y placa regional hace parte de las acciones implementadas para organizar el ingreso de vehículos a Bogotá durante los puentes festivos, cuando aumenta el flujo de automotores provenientes de diferentes municipios y departamentos.

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Por esta razón, las autoridades invitan a los ciudadanos a revisar con anticipación el horario en el que podrán ingresar a la ciudad y programar sus desplazamientos teniendo en cuenta la restricción vigente durante la tarde del lunes festivo.

Con motivo del retorno de viajeros, la Secretaría Distrital de Movilidad emitió una serie de recomendaciones para quienes se movilizarán hacia la capital:

  • Planear los viajes con anticipación.
  • Respetar las normas de tránsito.
  • Utilizar el transporte público cuando sea posible.
  • Contribuir a una movilidad más segura y ordenada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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