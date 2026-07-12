¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Bogotá en la semana del 13 al 19 de julio de 2026

Los conductores que se movilicen por Bogotá durante la semana del 13 al 19 de julio de 2026 deberán estar atentos a la programación del pico y placa, ya que la semana comenzará con la aplicación del pico y placa regional por el nuevo puente festivo y posteriormente continuará con el esquema habitual para vehículos particulares durante los días hábiles.



La medida busca organizar la movilidad en la capital y regular la circulación de vehículos particulares de acuerdo con la programación establecida para cada jornada. Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores verificar con anticipación qué días pueden transitar para planear sus desplazamientos y evitar contratiempos.

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La semana inicia con pico y placa regional

El lunes festivo 13 de julio no regirá el esquema habitual de pico y placa para la ciudad, sino la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

Esta restricción se implementa para organizar el retorno de los viajeros hacia la capital y aplica en los principales corredores de acceso a la ciudad. Durante esa jornada, el ingreso de vehículos particulares se regula mediante horarios definidos de acuerdo con el último número de la placa.



Así funcionará el pico y placa entre semana

Finalizado el puente festivo, Bogotá retomará la programación habitual para los vehículos particulares.



La restricción quedará distribuida de la siguiente manera:



Martes 14 de julio: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 15 de julio: podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

podrán movilizarse los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 16 de julio: tendrán autorización para circular los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

tendrán autorización para circular los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 17 de julio: podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Durante estas jornadas, los vehículos cuyos números de placa no estén habilitados deberán abstenerse de circular mientras esté vigente la medida.

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Para el sábado 18 y el domingo 19 de julio, como es habitual no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá.

De esta manera, durante el fin de semana los conductores podrán movilizarse sin la restricción correspondiente al esquema habitual de la ciudad.

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Recomendación para los conductores

La semana del 13 al 19 de julio tendrá dos esquemas diferentes de movilidad. El lunes festivo estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, mientras que entre el martes y el viernes se retomará el funcionamiento habitual del pico y placa para vehículos particulares.

Por esta razón, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la programación correspondiente a cada día antes de iniciar cualquier desplazamiento, especialmente para quienes regresen a la capital durante el puente festivo y continúen movilizándose en la ciudad durante la semana.

Planificar los recorridos de acuerdo con la programación permitirá a los conductores organizar mejor sus viajes y cumplir con las restricciones establecidas para cada jornada.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Incumplir el pico y placa en Bogotá genera una sanción económica establecida en el Código Nacional de Tránsito. Para 2026, esta falta corresponde a la infracción tipo C14, que se aplica a quienes circulan en horarios o zonas donde hay restricción. El valor de la multa para ese año es de $875.445 pesos, calculado con base en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además del comparendo, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo, ya sea en operativos en vía o mediante la verificación de cámaras de control autorizadas. Esto implica costos adicionales como grúa y patios, que deben asumirse para recuperar el vehículo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

