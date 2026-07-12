En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AYUDA A VENEZUELA
EMERGENCIA POR LLUVIAS
CASO ADRIANA MANOTAS
GABINETE DE ABELARDO
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¡Atención conductores! Así queda el pico y placa en Bucaramanga para la semana del 13 al 19 de julio

¡Atención conductores! Así queda el pico y placa en Bucaramanga para la semana del 13 al 19 de julio

Debido al puente festivo, el lunes no aplicará el pico y placa para vehículos particulares, pero desde el martes la ciudad retomará el esquema habitual de restricción por último dígito de la placa.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de jul, 2026
Comparta en:
¡Atención conductores! Así queda el pico y placa en Bucaramanga para la semana del 13 al 19 de julio
Getty Images

Los conductores de Bucaramanga deberán tener presente la programación del pico y placa durante la semana del 13 al 19 de julio de 2026. Debido a que el lunes 13 de julio es festivo, la restricción para vehículos particulares no aplicará ese día y la medida se retomará a partir del martes con la rotación que entró en vigencia desde el pasado 6 de julio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recordó que la actual rotación corresponde al periodo comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, conforme al calendario anual establecido en la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025. El cambio comenzó a regir el primer lunes del trimestre, tal como lo contempla la normativa.

Últimas Noticias

¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Bogotá en la semana del 13 al 19 de julio de 2026
BOGOTÁ

¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Bogotá en la semana del 13 al 19 de julio de 2026

Alias Naín reaparece en video desde la Alta Guajira
COLOMBIA

Alias Naín se volvió a grabar paseando en moto en La Guajira: ofrecen recompensa de $500 millones

El lunes festivo no habrá pico y placa

La semana iniciará con una excepción en la programación habitual. Al tratarse de un día festivo, el lunes 13 de julio no estará vigente la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga.

A partir del martes se retomará el esquema normal definido para el trimestre, por lo que los conductores deberán verificar el último dígito de la placa antes de salir a las vías.

Así funcionará la medida entre el martes y el sábado

La programación para el resto de la semana será la siguiente:

  • Martes 14 de julio: restricción para vehículos con placas terminadas en 9 y 0.
  • Miércoles 15 de julio: no podrán circular los vehículos con placas finalizadas en 1 y 2.
  • Jueves 16 de julio: la restricción aplicará para las placas terminadas en 3 y 4.
  • Viernes 17 de julio: no podrán movilizarse los vehículos con placas finalizadas en 5 y 6.
  • Sábado 18 de julio: el pico y placa regirá para los vehículos con placas terminadas en 5 y 6, de acuerdo con la programación especial establecida para los sábados de julio.
  • Domingo 19 de julio: no aplica la medida

Horarios de la restricción

La Dirección de Tránsito informó que los horarios de aplicación de la medida permanecen sin cambios.

Publicidad

De lunes a viernes, el pico y placa opera entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en jornada continua.

Los sábados, la restricción se mantiene entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, siguiendo el calendario específico establecido para ese día de la semana.

Publicidad

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, invitó a los conductores a verificar con anticipación el día en el que su vehículo tiene restricción y organizar sus recorridos para evitar inconvenientes.

La entidad recordó que quienes incumplan la medida se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y a la inmovilización del vehículo, por lo que reiteró el llamado a respetar la programación establecida durante la semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Pico y placa

Publicidad

Publicidad

Publicidad