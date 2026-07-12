¡Atención conductores! Así queda el pico y placa en Bucaramanga para la semana del 13 al 19 de julio

Los conductores de Bucaramanga deberán tener presente la programación del pico y placa durante la semana del 13 al 19 de julio de 2026. Debido a que el lunes 13 de julio es festivo, la restricción para vehículos particulares no aplicará ese día y la medida se retomará a partir del martes con la rotación que entró en vigencia desde el pasado 6 de julio.

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La Dirección de Tránsito de Bucaramanga recordó que la actual rotación corresponde al periodo comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, conforme al calendario anual establecido en la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025. El cambio comenzó a regir el primer lunes del trimestre, tal como lo contempla la normativa.

El lunes festivo no habrá pico y placa

La semana iniciará con una excepción en la programación habitual. Al tratarse de un día festivo, el lunes 13 de julio no estará vigente la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga.



A partir del martes se retomará el esquema normal definido para el trimestre, por lo que los conductores deberán verificar el último dígito de la placa antes de salir a las vías.



Así funcionará la medida entre el martes y el sábado

La programación para el resto de la semana será la siguiente:



Martes 14 de julio : restricción para vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

: restricción para vehículos con Miércoles 15 de julio: no podrán circular los vehículos con placas finalizadas en 1 y 2.

no podrán circular los vehículos con Jueves 16 de julio: la restricción aplicará para las placas terminadas en 3 y 4.

la restricción aplicará para Viernes 17 de julio: no podrán movilizarse los vehículos con placas finalizadas en 5 y 6.

no podrán movilizarse Sábado 18 de julio: el pico y placa regirá para los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 , de acuerdo con la programación especial establecida para los sábados de julio.

el pico y placa regirá para , de acuerdo con la programación especial establecida para los sábados de julio. Domingo 19 de julio: no aplica la medida

Horarios de la restricción

La Dirección de Tránsito informó que los horarios de aplicación de la medida permanecen sin cambios.

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De lunes a viernes, el pico y placa opera entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en jornada continua.

Los sábados, la restricción se mantiene entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, siguiendo el calendario específico establecido para ese día de la semana.

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El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, invitó a los conductores a verificar con anticipación el día en el que su vehículo tiene restricción y organizar sus recorridos para evitar inconvenientes.

La entidad recordó que quienes incumplan la medida se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y a la inmovilización del vehículo, por lo que reiteró el llamado a respetar la programación establecida durante la semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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Hcarrenb@caracoltv.com.co