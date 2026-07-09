Dura advertencia de De la Espriella a alias Bendito Menor, criminal que se grabó en caravana

Luego de que circulara en redes sociales un video en el que aparece alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, paseando en una caravana de motos en Riohacha (La Guajira), el presidente electo se pronunció al respecto y lanzó una dura advertencia contra este criminal una vez llegue al poder.



En el video, se ve que Naín Andrés Pérez Toncel, nombre de alias Bendito Menor, está encabezando una caravana de aproximadamente 20 personas a bordo de motocicletas que transitaron por las calles de Riohacha tras la victoria de la Selección Colombia contra Ghana. Las autoridades lograron establecer su identidad después de comparar los tatuajes en sus brazos con los registros que tenían de él. Al cabecilla se le observó en compañía de una mujer, quien sería su pareja sentimental y es identificada como alias Bebecita.

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De la Espriella, por medio de un trino, le ordenó al ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Enrique Mora, que priorice la captura o el abatimiento de este criminal que opera en La Guajira: "Debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián".

Cabe resaltar que el presidente electo ha mencionado que les da un plazo de un mes a los criminales para que se sometan a las autoridades. "Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte", dijo.



¿Quién es alias Bendito menor?

Naín Andrés Pérez Toncel es señalado como uno de los comandantes paramilitares de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que viven en constante disputa con el Clan del Golfo. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por su captura. Esta guerrilla se mueve sobre todo entre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y hasta Norte de Santander.



Alias Bendito Menor tiene cuentas abiertas en redes sociales, donde publica videos ostentando dinero y armas. De allí surgió el clip que ha causado polémica. Además, según Insight Crime, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada controlan corredores del narcotráfico y dirigen redes de extorsión. Este cabecilla, por su parte, es señalado de homicidio, según el boletín de la Policía Nacional.



LAURA VALENTINA MERCADO

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