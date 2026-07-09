En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AYUDA A VENEZUELA
VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ
MUNDIAL 2026
GABINETE DE ABELARDO
CAPTURADO MEDELLÍN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Dura advertencia de De la Espriella a alias Bendito Menor, criminal que se grabó en caravana

Dura advertencia de De la Espriella a alias Bendito Menor, criminal que se grabó en caravana

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada apareció en un video liderando una caravana de motos en Riohacha.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de jul, 2026
Comparta en:
Dura advertencia de De la Espriella lanza a alias Bendito Menor
Dura advertencia de De la Espriella lanza a alias Bendito Menor.
Redes sociales / AFP

Luego de que circulara en redes sociales un video en el que aparece alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, paseando en una caravana de motos en Riohacha (La Guajira), el presidente electo se pronunció al respecto y lanzó una dura advertencia contra este criminal una vez llegue al poder.

En el video, se ve que Naín Andrés Pérez Toncel, nombre de alias Bendito Menor, está encabezando una caravana de aproximadamente 20 personas a bordo de motocicletas que transitaron por las calles de Riohacha tras la victoria de la Selección Colombia contra Ghana. Las autoridades lograron establecer su identidad después de comparar los tatuajes en sus brazos con los registros que tenían de él. Al cabecilla se le observó en compañía de una mujer, quien sería su pareja sentimental y es identificada como alias Bebecita.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De la Espriella, por medio de un trino, le ordenó al ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Enrique Mora, que priorice la captura o el abatimiento de este criminal que opera en La Guajira: "Debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián".

Últimas Noticias

ministro pedro sanchez.jpg
POLÍTICA

Mindefensa reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo: "Respeto a la democracia"

Pasaporte colombiano.
POLÍTICA

¿Qué pasará con crisis de pasaportes en Gobierno de De la Espriella? Canciller designado responde

Cabe resaltar que el presidente electo ha mencionado que les da un plazo de un mes a los criminales para que se sometan a las autoridades. "Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte", dijo.

¿Quién es alias Bendito menor?

Naín Andrés Pérez Toncel es señalado como uno de los comandantes paramilitares de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que viven en constante disputa con el Clan del Golfo. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por su captura. Esta guerrilla se mueve sobre todo entre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y hasta Norte de Santander.

Alias Bendito Menor tiene cuentas abiertas en redes sociales, donde publica videos ostentando dinero y armas. De allí surgió el clip que ha causado polémica. Además, según Insight Crime, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada controlan corredores del narcotráfico y dirigen redes de extorsión. Este cabecilla, por su parte, es señalado de homicidio, según el boletín de la Policía Nacional.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Riohacha

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad