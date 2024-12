Antioquia: lo que debe saber de impuesto en la tarifa de servicios públicos para financiar seguridad

La Asamblea de Antioquia aprobó, en segundo y último debate, el proyecto de ordenanza que permite cobrar un impuesto en la tarifa de servicio público a los estratos 4, 5 y 6 y el sector industrial. El cobro aplica desde el 1 de enero del otro año y tiene como propósito reforzar la seguridad del departamento.

Esto ha generado toda una controversia en Antioquia porque la empresa EPM, a través del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dice que se niega a ese cobro, mientras que el gobernador Andrés Julián Rendón asegura que se hará con o sin esta compañía.

"Yo ya se lo he expresado al gobernador y a través de EPM no vamos a hacer efectivo ese cobro de la tarifa de energía, así de claro. Es que aquí no puede haber una instrucción diferente a esa. Además, no me parece que es una buena idea tocar la tarifa de servicios públicos", dijo el alcalde.

Gutiérrez añadió que "el Gobierno Nacional tiene que asumir la responsabilidad" de la seguridad en el departamento. Cabe resaltar que el impuesto busca recaudar 1,09 billones de pesos entre 2025 y 2027.

Por otro lado, el gobernador Rendón aseguró que el impuesto se cobrará a partir del 1 de enero con o sin EPM, debido a que la Administración Departamental podría obtener estos dineros con otras empresas como valor adicional al que ya se recauda por medio del impuesto vehicular en Antioquia.

"Esa responsabilidad está en cabeza del Gobierno de Antioquia, como lo está bajo la titularidad de otros departamentos que han implementado este tipo de contribución. Nosotros qué necesitamos: saber cuánto consume un suscriptor del estrato 4, 5 y 6 de energía del sector no residencial y, con fundamento en esto, le liquidamos el tributo. Lo hace la Gobernación de Antioquia, no lo hace EPM", explicó.

El gobernador detalló, además, que los hogares gravados en la ordenanza de estratos 4, 5 y 6 "son identificables". "Tenemos información sobre el consumo de esos suscriptores. Es fácil de identificar el sector del comercio, el sector industrial. Entonces nosotros tenemos que incurrir en unos costos operativos superiores".

Por su parte, el gremio empresarial en Antioquia aseguró que la iniciativa no fue consensuada ni socializada con rigor.

"Este nuevo impuesto a la seguridad se ha vendido como 1.2 billones de pesos que van a solucionar todos los problemas que tienen nuestros municipios. Esperamos que eso sea así, pero es una meta muy difícil de logar. El día de hoy al presidente de la Asamblea le solicitamos desde el intergremial crear una veeduría que controle y haga un seguimiento a toda la contratación que se va a tener con esos 1.2 billones de pesos", dijo Nicolás Posada, presidente de Intergremial Antioquia.

Según El Colombiano, la gobernación ha informado que dichos recursos serán invertidos en cinco frentes principales: $600.000 millones para cámaras de seguridad, $300.000 millones en placas polideportivas, $114.000 millones en fortalecer la dotación del Ejército y la Policía, $194.000 millones en la construcción de una cárcel departamental para sindicados y $42.000 millones en mejoramientos de infraestructura en instalaciones de la Policía, el Ejército y la Armada.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. - Foto tomada de las redes sociales.

¿Cómo va a quedar el impuesto en la tarifa de servicios públicos?

Los estratos 4, 5 y 6 pagarán menos de $20.000 adicionales en las tarifas de servicio público, el 63 % del sector comercial pagará $28.400 y el 75% del sector industrial aportará 122 mil pesos adicionales a precios de 2024.

De acuerdo con el periódico El Tiempo, desde la Gobernación de Antioquia se ha dicho que la tasa de seguridad se calculará según el consumo de energía de cada suscriptor en kilovatios / hora, por una fracción de la Unidad de Valor Tributario, definida por el tipo de suscripción.

El sector residencial contribuirá con 80 pesos por cada kWh consumido al mes, el sector comercial con 71 pesos por kWh / mes y el sector industrial con 61 pesos por kWh / mes.