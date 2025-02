Aseguradora pide a motociclista que fue robado por disidencias de las Farc que "certifique" el hurto

El pasado fin de semana, un hombre denunció haber sufrido el robo de su moto cuando estaba entre La Plata, Huila, e Inzi, Cauca. A quienes señaló del hurto fue a dos disidentes de las Farc . El ojo de la noche de Noticias Caracol habló con el sujeto y él entregó pormenores del crimen que sufrió.

La víctima, identificada como Nicolás Rico, explicó que cayó en un retén ilegal justo cuando se dirigía a realizar un trabajo con una comunidad que necesita mejorar sus condiciones de vida.

Desde la localidad de los Mártires narró: “Caí en un retén de las disidencias de las Farc. Yo iba para Santander de Quilichao (en el Cauca) a un proyecto comunitario donde hicimos una planta de tratamiento de aguas residuales para una destilería artesanal de los paneleros”.

(Lea además: Joven motociclista denuncia que disidencias de las Farc le robaron su vehículo y lo grabó todo )

Publicidad

Tenía que demostrar que las disidencias le habían robado la moto

Rico relató que le tocó endeudarse con un banco para poder cumplirle a la comunidad a la que pretendía ayudar, pero lo increíble de este caso es que para que la aseguradora le respondiera por la moto que le robaron, tiene que certificar que las disidencias de las Farc fueron las que se le llevaron el vehículo.

“Yo le pedí a los señores de las Farc que me dejaran grabar (el hurto) para que no fueran a pensar que me había robado las cosas o que era mentira que las FARC me había encontrado y había perdido la moto”, detalló.

Los hechos ocurrieron el viernes 31 de enero - Noticias Caracol

Publicidad

Añadió que, literalmente, le dijo a los delincuentes que lo dejaran realizar la grabación para que “me creyeran y ellos se lo preguntaron y me dijeron que sí”.

Rico es un hombre muy optimista y afirmó que seguirá trabajando y, de ser necesario, volverá a recorrer esas vías par ayudar a las comunidades.

(Lea también: Murió joven arrollada por motociclista en Bogotá que se pasó semáforo en amarillo)