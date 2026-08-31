En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ESMERALDEROS
ROGELIO SALMONA
LUCAS MURILLO
LIONEL MESSI
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presuntos ladrones intentaron robar una vivienda y terminaron atrapados y amarrados por la comunidad

Presuntos ladrones intentaron robar una vivienda y terminaron atrapados y amarrados por la comunidad

Tres jóvenes fueron retenidos por la comunidad tras un presunto intento de hurto en una vivienda de Cupiagua, Aguazul. Según el reporte de un medio regional, los señalados intentaron huir en una motocicleta, pero no lograron escapar.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 31 de ago, 2026
Comparta en:
Presuntos ladrones intentaron robar una vivienda y terminaron atrapados y amarrados por la comunidad
Intentaron robar una vivienda y terminaron atrapados y amarrados por la comunidad -
Redes sociales

Tres jóvenes fueron retenidos por habitantes de la vereda Cupiagua, en el municipio de Aguazul, Casanare, luego de que presuntamente intentaran cometer un hurto en una vivienda durante la madrugada de este domingo 30 de agosto. El hecho quedó registrado en un video grabado por residentes del sector, en el que se observa a los tres hombres amarrados mientras algunas de las personas que se encontraban en el lugar les hacen preguntas sobre lo ocurrido.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con información publicada por el medio regional El Nuevo Oriente, los tres jóvenes habrían intentado ingresar a una residencia para cometer un hurto y posteriormente trataron de escapar del sitio en una motocicleta NKD. Sin embargo, según el reporte, los presuntos responsables no lograron huir y fueron retenidos por habitantes de la comunidad, quienes posteriormente los entregaron a las autoridades.

Últimas Noticias

Cortes de agua en Medellín: los sectores con interrupción
COLOMBIA

Cortes de agua en Medellín en septiembre 2026: los sectores y días que habrá interrupciones

Habla dueño del bus con que chocó motociclista en Buga: "Pensé que venía en el bus y se había caído"
COLOMBIA

Habla dueño del bus con el que chocó motociclista en Buga: "Pensé que él venía en el bus", dijo

Las imágenes fueron tomadas por residentes de la zona y posteriormente comenzaron a circular ampliamente en redes sociales. En el video se observa a los tres jóvenes permaneciendo juntos, arrodillados y amarrados mientras responden a las preguntas de varias personas que se encontraban en el lugar. Una de las ciudadanas que participa en la situación les hace un llamado relacionado con el respeto por la comunidad.

“Aquí ustedes tienen que aprender a respetar la vereda”, se escucha decir a la mujer que está grabando el video.

La grabación muestra parte de los momentos posteriores a la retención de los jóvenes, aunque las autoridades no han determinado las circunstancias exactas en las que fueron interceptados ni cómo se produjo inicialmente el intento de hurto.

Publicidad

En publicaciones y comentarios realizados en redes sociales, algunas personas aseguran que los tres jóvenes serían menores de edad. Sin embargo, este dato no ha sido confirmado, por lo que no es posible establecer sus edades.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Intentaron escapar en una motocicleta

Según el reporte de El Nuevo Oriente, los jóvenes habrían intentado escapar después de realizar el supuesto intento de hurto en una residencia del sector. La huida se habría producido a bordo de una motocicleta, pero los tres no consiguieron abandonar el lugar. El medio regional señala que, en medio del nerviosismo, no pudieron escapar y terminaron retenidos por habitantes de la vereda. En el video también se ve la moto en el suelo.

Publicidad

Posteriormente, fueron entregados a las autoridades para que se adelanten las actuaciones correspondientes. Hasta la información disponible, no se conocen detalles adicionales sobre las actuaciones adelantadas por las autoridades tras recibir a los tres jóvenes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Casanare

Robos

Publicidad

Publicidad

Publicidad