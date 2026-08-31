Presuntos ladrones intentaron robar una vivienda y terminaron atrapados y amarrados por la comunidad

Tres jóvenes fueron retenidos por habitantes de la vereda Cupiagua, en el municipio de Aguazul, Casanare, luego de que presuntamente intentaran cometer un hurto en una vivienda durante la madrugada de este domingo 30 de agosto. El hecho quedó registrado en un video grabado por residentes del sector, en el que se observa a los tres hombres amarrados mientras algunas de las personas que se encontraban en el lugar les hacen preguntas sobre lo ocurrido.

De acuerdo con información publicada por el medio regional El Nuevo Oriente, los tres jóvenes habrían intentado ingresar a una residencia para cometer un hurto y posteriormente trataron de escapar del sitio en una motocicleta NKD. Sin embargo, según el reporte, los presuntos responsables no lograron huir y fueron retenidos por habitantes de la comunidad, quienes posteriormente los entregaron a las autoridades.

Las imágenes fueron tomadas por residentes de la zona y posteriormente comenzaron a circular ampliamente en redes sociales. En el video se observa a los tres jóvenes permaneciendo juntos, arrodillados y amarrados mientras responden a las preguntas de varias personas que se encontraban en el lugar. Una de las ciudadanas que participa en la situación les hace un llamado relacionado con el respeto por la comunidad.



“Aquí ustedes tienen que aprender a respetar la vereda”, se escucha decir a la mujer que está grabando el video.



La grabación muestra parte de los momentos posteriores a la retención de los jóvenes, aunque las autoridades no han determinado las circunstancias exactas en las que fueron interceptados ni cómo se produjo inicialmente el intento de hurto.

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En publicaciones y comentarios realizados en redes sociales, algunas personas aseguran que los tres jóvenes serían menores de edad. Sin embargo, este dato no ha sido confirmado, por lo que no es posible establecer sus edades.



Intentaron escapar en una motocicleta

Según el reporte de El Nuevo Oriente, los jóvenes habrían intentado escapar después de realizar el supuesto intento de hurto en una residencia del sector. La huida se habría producido a bordo de una motocicleta, pero los tres no consiguieron abandonar el lugar. El medio regional señala que, en medio del nerviosismo, no pudieron escapar y terminaron retenidos por habitantes de la vereda. En el video también se ve la moto en el suelo.

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Posteriormente, fueron entregados a las autoridades para que se adelanten las actuaciones correspondientes. Hasta la información disponible, no se conocen detalles adicionales sobre las actuaciones adelantadas por las autoridades tras recibir a los tres jóvenes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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