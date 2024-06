Así es que el ELN recluta menores: "Vayan a las escuelas, miren si pueden traer peladitos"

La ofensiva militar lanzada en los últimos días para combatir el delito de extorsión en zonas limítrofes de Boyacá, Casanare y Arauca dio sus primeros resultados. Militares se enfrentaron con miembros del ELN que delinquen en esta zona del país. En la huida de los delincuentes, abandonaron a dos menores de edad de 13 y 16 años que habrían sido reclutados.

El coronel Carlos Andrés Realpe, comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército, relató pormenores de la operación: “Cuando fuimos a realizar un allanamiento sobre el sector de la vereda Guayabal, del municipio de Labranzagrande, Boyacá, entramos en contacto con una estructura delincuencial del ELN llamada José David Suárez. En este combate de encuentro se entregaron dos jóvenes, quienes en este momento los tenemos dispuestos para entregárselo al Bienestar Familiar”.

Según las autoridades, la niña de 13 años y el joven de 16 llevarían en este grupo armado ilegal varios meses.

“Al parecer, se encontraban delinquiendo para estas estructuras aproximadamente durante seis meses”, dijo el coronel Jorge Ernesto Muñoz, comandante (e) del Grupo Aéreo del Casanare de la Fuerza Aérea.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, rechazó el reclutamiento de menores en las filas del ELN.

“No hay voluntad de paz cuando el ELN, en la frontera entre Casanare y Boyacá, sigue reclutando menores. Acaba un operativo del Ejército de recuperar, junto a la Policía, dos niños que estaban vestidos de camuflado y además participando en un combate, arriesgando su vida en una guerra que no les pertenece. En esa vereda yo hice un puente para que los niños no arriesgaran la vida al ir al colegio. Esos niños deben estar es estudiando, no en las filas de la guerra”, adujo Amaya.

En la zona, las tropas continúan con el objetivo de seguir la búsqueda del resto de integrantes de esta estructura al margen de la ley, donde no se descarta que haya más menores de edad reclutados.

Se conocieron audios de guerrillero que ordena reclutar menores

Interceptaciones hechas por inteligencia militar permiten escuchar que alias Malverde o Gatillo Loco, cabecilla del frente José David Súarez del ELN, que delinque entre los departamentos de Boyacá y Casanare, de manera cruda y descarada da la orden de reclutar menores.

“Póngale cuidado hermano, ahí la orden del jefe es reclutar lo que más pueda. Vaya y verifiquen por las trochas, vayan a las escuelas, miren si pueden traer peladitos, porque necesitamos reclutar lo más pronto posible personal”, dice el guerrillero vía telefónica.

Pero, además, en las interceptaciones, también reconoce que el Ejército lo tiene presionado. Sin embargo, dice que urge reclutarlos, entrenarlos y dotarlos de armas.

“Necesitamos llevarlos al entrenamiento para que puedan disparar. Allá se les da su indumentaria, su armamento, pero necesitamos, vea hijue… que nos estamos quedando cortos de personal. Allá se les da la alimentación, pero entonces hagan rápido esa gestión. Pilas, pilas, porque anda volando el pájaro por ahí, está sobrevolando. También tenemos información de las milicias de que hay movimiento de las pata de caucho, de las tropas, entonces ojo. Ya saben por dónde los tienen que pasar”, complementó el insurgente.

Delegación de Paz del Gobierno Nacional se pronunció por lo sucedido

Tras los acontecimientos, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional expidió un comunicado en el que expresa que “en estos últimos días se han presentado hechos que violan el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal –CFBNT vigente con el Ejército de Liberación Nacional– ELN”.

El escrito hace referencia también al asesinato del subintendente de la Policía Nacional, Anderson Alberto Hernández Villar, por parte, presuntamente, del ELN, y el reclutamiento forzado de dos menores edad, del que es responsable ese grupo al margen de la ley.

En el comunicado se expresa que “nuestra delegación condena estos hechos como inadmisibles y violatorios del DIH y del cese al fuego (…) y reitera que, ante la nueva prórroga del cese al fuego se debe ampliar y fortalecer la protección de la población civil, así como lograr el funcionamiento eficaz de este mecanismo”.

