Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Impresionantes imágenes: captan cómo viven los osos andinos con sus crías en el Parque Chingaza

Impresionantes imágenes: captan cómo viven los osos andinos con sus crías en el Parque Chingaza

Las imágenes, registradas durante las últimas semanas, ofrecen una mirada íntima a la vida familiar de los osos en el páramo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de nov, 2025
Oso andino en el Parque Chingaza.
Oso andino en el Parque Chingaza.
