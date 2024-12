Así fue la pelea en el Pascual Guerrero de Cali durante América vs. Nacional: ofrecen recompensa

La fiesta del fútbol colombiano, en medio de la final de la Copa BetPlay, en la que se disputaban el trofeo América y Nacional, se vio ensombrecida por las riñas ocurridas en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

Las riñas provocaron que el partido terminara antes de los 90 minutos y que Nacional recibiera la copa en el camerino. Además, debieron ser evacuados de Cali para ir a celebrar con su hinchada en Medellín, departamento de Antioquia.

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali le dijo a Noticias Caracol en vivo que, pese a que en días anteriores se habían reunido con los líderes de las barras, desafortunadamente, incumplieron el llamado de paz que se les hizo para celebrar el partido.

La final de la Copa Colombia entre el América de Cali y Atlético Nacional se vio empañada por los actos violentos de desadaptados al interior del estadio Pascual Guerrero. El encuentro tuvo que ser suspendido en el minuto 85.



Policías resultaron heridos en Pascual Guerrero de Cali

La batalla campal provocó que cerca de 30 personas resultaran heridas, entre ellas tres oficiales de policía.

Por estos desmanes, la Alcaldía de Cali, a través de su cuenta en la red social X, escribió: “Ofrecemos hasta 30 millones de pesos a quienes den información que permita identificar y judicializar a los responsables de los actos violentos en el estadio Pascual Guerrero. Comuníquese a la línea multicrimen 3143587212 o con la @PoliciaCali”.

Ofrecemos hasta 30 millones de pesos a quienes den información que permita identificar y judicializar a los responsables de los actos violentos en el estadio Pascual Guerrero.



La tranquilidad volvió al estadio Pascual Guerrero de Cali sobre las 6:49 de la tarde, según lo informó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali: “Nuestros dispositivos garantizan #AEstaHora la tranquilidad de los aficionados del fútbol colombiano y de la ciudadanía en los alrededores del Estadio Olímpico”.

Alcalde de Cali se pronunció sobre riñas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, lamentó las riñas ocurridas durante el partido: “Lo que ocurrió esta noche en el estadio Pascual Guerrero es INACEPTABLE. No voy a permitir que la violencia empañe el fútbol ni la convivencia en Cali. Los responsables de los desmanes serán identificados y judicializados”.

Asimismo, el alcalde local informó que “estamos trabajando con las autoridades la identificación inmediata de quienes protagonizaron los actos violentos dentro y fuera del estadio. Estos individuos NO representan a nuestra ciudad ni a sus valores”. Además, Eder instó a la Comisión de Fútbol a que aplique las sanciones ejemplares para las barras de los equipos, pues “el fútbol debe ser una fiesta para las familias, no un escenario de vandalismo y agresión. ¡El deporte no puede ser rehén de la violencia!”.

