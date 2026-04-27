Alerta en Bogotá por la fuga de un menor señalado de 15 homicidios: su identidad y prontuario

Un amplio operativo de búsqueda fue activado en Colombia tras la fuga de alias ‘Julito’, un joven de 17 años señalado como presunto sicario de la estructura criminal ‘Los del Sur’. El menor escapó en Bogotá mientras era trasladado a una cita médica bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



La situación encendió las alertas no solo en la capital, sino también en Santander, donde las autoridades advierten sobre el riesgo que representa para la seguridad ciudadana. Según información de la Policía, al adolescente se le atribuyen cerca de 30 homicidios en Bucaramanga, aunque él habría aceptado su participación en al menos 15 de estos casos.

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Entre los hechos más graves que se le imputan está el asesinato de su exnovia menor de edad, una joven de 16 años, crimen que fue clave en su captura y que puso en evidencia la gravedad de su historial. Las autoridades también señalan que el joven tendría posibles venganzas pendientes, lo que incrementa la preocupación frente a su paradero.

Tras su fuga, se anunciaron recompensas por alias ‘Julito’ para quienes entreguen información que permita su recaptura. La Alcaldía de Bucaramanga ofreció 10 millones de pesos, mientras que la Gobernación de Santander sumó hasta 30 millones adicionales.



El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, advirtió que alias ‘Julito’ no solo sería un integrante activo de la organización criminal, sino que incluso habría sido considerado difícil de controlar dentro de la misma. Asimismo, se le vincula con alias ‘Carnal’, figura relevante dentro de esta estructura, y su accionar habría incidido en el aumento de hechos violentos en esa región del país.



A pesar de la gravedad de los delitos que se le atribuyen, el menor será procesado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, dado que aún no ha cumplido los 18 años. En su contra continúan avanzando investigaciones por otros homicidios que podrían sumarse a su expediente.



Cabe recordar que en Colombia, la justicia no funciona igual para menores de edad como en el caso de los adultos. El sistema judicial acoge a los menores infractores en un modelo enfocado en la reeducación y reinserción social a través de amonestaciones, libertad asistida o internamiento en centros especializados dependiendo del delito.

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Paula Rozo

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