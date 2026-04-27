Videos muestran la magnitud del incendio en bodegas de Itagüí, Antioquia: así avanza la emergencia

Una serie de videos que circulan en redes sociales dan cuenta de la intensidad del incendio en Itagüí que se registró en la tarde de este 27 de abril, en una zona donde operaba la antigua fábrica de Coltejer. Las imágenes, grabadas desde distintos puntos del Valle de Aburrá, muestran una densa y gigantesca columna de humo que se eleva varios metros y es visible incluso desde municipios vecinos.

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En los clips, compartidos por ciudadanos, se observa el humo oscuro cubre parte del cielo. La grande columna negra fue precisamente la que generó alarma en la zona.

De acuerdo con información preliminar, el incendio habría iniciado en bodegas donde se almacenaban bicicletas y otros materiales como fibra de vidrio, plástico, cartón y madera, elementos altamente inflamables. Esto explicaría la magnitud de la conflagración que se ve en los registros audiovisuales.



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Las autoridades confirmaron la evacuación de al menos 400 personas, quienes fueron trasladadas a zonas seguras, entre ellas la estación Envigado del Metro. En los videos también se aprecian escenas de evacuación y presencia de organismos de socorro.



El Cuerpo de Bomberos de Itagüí, con apoyo de unidades de municipios como Bello, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Medellín, desplegó un amplio operativo. Con el paso de las horas, el número de unidades aumentó a más de 90 socorristas, quienes trabajan en varios frentes para contener el fuego.

#Video A esta hora los organismos de socorro atienden un gigantesco incendio en @AlcaldiaItagui, en las antiguas bodegas de Coltejer. Al momento se desconoce si hay heridos y las causas de la conflagración. #NoticiaenDesarrollo @VocesySonidos pic.twitter.com/2rtcIAvkWC — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 27, 2026

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Unos Valientes 👨🏾‍🚒🚒🔥 gracias #Gracias 🙋🏾 hoy lunes en el Sur del Valle de Aburra Itagüí @bomberosItagui @DAGRDMedellin pic.twitter.com/zqM246Wj4g — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) April 27, 2026

Los videos no solo evidencian la magnitud del incendio, sino también las dificultades para controlarlo. En varias grabaciones se ven columnas de humo espeso que cambian de dirección por el viento, así como llamas que alcanzan estructuras cercanas.



Otros registros muestran la llegada constante de máquinas de bomberos y ambulancias, mientras se establece un puesto de mando unificado para coordinar la atención. Según los organismos de emergencia, la alta carga calórica de los materiales aceleró la propagación del fuego.

Un incendio estructural de gran magnitud genera preocupación en el municipio de Itagüí, donde varias instalaciones industriales del sector cercano a Coltejer resultaron gravemente afectadas por las intensas llamas.



VIDEOS 🔞 https://t.co/olx6BWB4Cs pic.twitter.com/oVwpMe44PW — chisme Fresco Medellín (@ChismeMedellin) April 27, 2026

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Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni fallecidas, aunque sí se anticipan pérdidas materiales significativas. La evaluación de los daños se realizará una vez la emergencia sea completamente controlada.

Mientras tanto, los videos continúan circulando y se han convertido en una de las principales fuentes para dimensionar la gravedad de la situación, que mantiene en alerta a todo el Valle de Aburrá.

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Paula Rozo

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