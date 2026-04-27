Lo que se sabe sobre el caso de judío estadounidense hallado muerto dentro de un armario en Bogotá

La comunidad judía en Bogotá está consternada por el asesinato de un ciudadano estadounidense judío ortodoxo. Tras ser reportado como desaparecido, su cuerpo fue hallado en voz. Las autoridades investigan.



¿Qué pasó con judío hallado muerto en Bogotá?

La última vez que vieron con vida a Nuchem Yasir Ebeth, de 51 años, fue en una vivienda ubicada en el norte de Bogotá. Había llegado el pasado martes con el propósito de conocer la ciudad.

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Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que salió del lugar donde se hospedaba. Eran las 9:07 de la noche del martes 21 de abril. Desde ese entonces no se supo nada de su paradero. Según las primeras versiones, habría salido a cumplir una cita.

El ciudadano de fe judía ortodoxa fue reportado como desaparecido. Días después, el caso dio un giro trágico, pues el pasado domingo, la comunidad judía fue alertada sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre con características físicas similares a las de las fotografías difundidas.



El cadáver fue encontrado desmembrado dentro de un armario abandonado en una calle de la localidad de Bosa.



En las últimas horas, voceros de la comunidad confirmaron que se trata de Nuchem Yasir Ebeth, quien hacía parte de una comunidad judía conocida como Boro Park en Nueva York.



Judío en Bogotá habría sido asesinado por ladrones, según medio estadounidense

En una publicación de un medio de la comunidad judía en Nueva York, el caso fue descrito como una tragedia ocurrida en Colombia. Allí se señaló que Nuchem Yasir Ebeth habría sido asesinado, presuntamente, por una banda criminal que le hurtó sus pertenencias mientras se encontraba de viaje en el país.

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La comunidad judía en Colombia pidió justicia y exigió que el crimen no quede impune. Entre tanto, las autoridades colombianas ya abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE JULIÁN RÍOS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL