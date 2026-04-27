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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La razón por la que la Fiscalía allanó cientos de tiendas Lili Pink a nivel nacional

La razón por la que la Fiscalía allanó cientos de tiendas Lili Pink a nivel nacional

Además, se conoció que las autoridades tenían ocho órdenes de captura por dos delitos. Esta marca tiene más de 300 establecimientos comerciales en el país.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de abr, 2026
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La razón por la que la Fiscalía allanó cientos de tiendas de Lili Pink a nivel nacional
Allanamiento a Lili Pink -
Archivo

En las últimas horas se conoció que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación allanó cientos de tiendas de las marca Lili Pink a nivel nacional. Además, se conoció que las autoridades tienen 8 órdenes de captura por dos delitos.

Noticias Caracol conoció que los allanamientos son por los delitos de lavado de activos y contrabando.

Lili Pink responde sobre allanamientos de Fiscalía

La empresa de ropa interior femenina, a través de un comunicado, se pronunció frente al allanamiento: “Como es de conocimiento público, la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo. Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

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Agregó que “a las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo. Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento. Cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales. Quedamos atentos a cualquier inquietud”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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