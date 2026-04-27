La razón por la que la Fiscalía allanó cientos de tiendas Lili Pink a nivel nacional

En las últimas horas se conoció que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación allanó cientos de tiendas de las marca Lili Pink a nivel nacional. Además, se conoció que las autoridades tienen 8 órdenes de captura por dos delitos.



Noticias Caracol conoció que los allanamientos son por los delitos de lavado de activos y contrabando.



Lili Pink responde sobre allanamientos de Fiscalía

La empresa de ropa interior femenina, a través de un comunicado, se pronunció frente al allanamiento: “Como es de conocimiento público, la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo. Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

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Agregó que “a las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo. Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento. Cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales. Quedamos atentos a cualquier inquietud”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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