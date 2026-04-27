La conmovedora historia de Toby, el perro que sobrevivió al atentado en Cajibío, Cauca

En medio de la tragedia que enluta a Cauca y toda Colombia, tras el atentado en la vía Panamericana ocurrido en el sector El Túnel, Cajibío, este 25 de abril, hay una historia que ha conmovido a muchas personas. Es la historia de Toby, un perro gris que viajaba con su dueña en un bus que terminó atrapado en el retén que había en la vía Panamericana. El ataque, que se le adjudica a las disidencias de las Farc, deja 21 personas fallecidas y más de 50 lesionadas.



Pero para Toby no hay números. Hay en él un dolor no verbalizado, porque entre los muertos se encuentra su familia. Él no entiende de guerras y mucho menos sabe que tanto él como sus humanos hacen parte de las víctimas inocentes que cobró este ataque que no ha suscitado más que un rechazo profundo.

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La historia de Toby se dio a conocer gracias a los medios regionales, que cuentan que en medio de la desolación, las personas que salían de los vehículos y los cuerpos inertes, este canino deambulaba sin rumbo y sin entender qué ocurría. Según reveló la Fundación Pegasso, una organización animalista de la región que amparó al perro, Toby viajaba con su abuela. Pero el animal se perdió al estar desorientado, por eso, la imagen del pitbull empezó a rondar por las redes sociales en un llamado de colaboración para buscar al perro.



Todo parece ser una coincidencia, pues el equipo de la fundación estaba buscando a otro perro llamado Mochito, que estaba extraviado. En medio de esta cruzada, llegó a los oídos de la organización el caso de Toby. Tras horas de esfuerzo, los voluntarios encontraron a Toby. Según medios regionales, el canino había llegado al hospital de Piendamó. Solo quedaba el paso más importante: dar con su familia.

En ese momento, la Fundación Pegasso ofreció un medio de transporte para que Toby llegara hasta Popayán, donde lo esperaban sus humanos. Entre la tragedia, su llegada se elevaba como un símbolo de esperanza. “Toby ha sido muy valiente después de quedar atrapado en el bus en el que viajaba”, aseguraba la organización en una publicación. Finalmente, Toby llegó a salvo con su familia después de días de incertidumbre. Pegasso reveló que muchas personas les contactaron pretendiendo ser el dueño del canino, ya que este es de raza, pero la fundación sorteó todos estos obstáculos para dar con la familia real de Toby.



El atentado en El Túnel, sector de la vía Panamericana en el Cauca, es atribuido al frente Jaime Martínez, de las disidencias de Iván Mordisco. Alias Marlon, cabecilla de la estructura criminal, es señalado como el principal responsable por las autoridades. Por eso, se ofrecen hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la captura de este hombre, a quien también se le acusa de estar detrás de otros ataques como los ocurridos en Cali y Palmira el pasado 24 de abril.



Paula Rozo

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