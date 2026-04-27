Pronóstico del clima en Colombia para la semana del 27 al 30 de abril: Ideam alerta por lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido el Comunicado Especial No. 048, en el cual advierte a la ciudadanía y al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) sobre una semana marcada por lluvias generalizadas en gran parte del territorio nacional. Según el reporte técnico, se espera que el mayor volumen de precipitaciones ocurra al inicio de la semana, con una tendencia hacia el descenso para el cierre del mes.



Lunes 27 de abril: El pico de las precipitaciones

El inicio de la semana laboral estará caracterizado por ser el día con los mayores acumulados de lluvia en el país. El Ideam señala que se presentarán lluvias fuertes con posible actividad eléctrica en el sur y oriente de la región Caribe, así como en diversos sectores de las regiones Amazónica y Andina.

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En la región Pacífica, la situación requiere especial vigilancia, pues se prevén lluvias muy fuertes en el sur, afectando principalmente a Cauca y Nariño, además de sectores en el Valle del Cauca y el centro de Chocó. Para los habitantes de la región Andina, las lluvias se concentrarán en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y los santanderes. Por el contrario, en San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco.



Martes 28 de abril: Inestabilidad persistente en Bogotá

Para el martes, se pronostica un leve descenso de las lluvias en las regiones Pacífica y Andina, aunque esto no significa que cesen por completo. En contraste, regiones como la Orinoquía, la Amazonía y el centro de la región Caribe verán una tendencia al aumento de la pluviosidad.

Un punto de especial atención es Bogotá. La capital experimentará sus lluvias más fuertes entre lunes y martes, específicamente durante las tardes y noches en las zonas del norte y occidente. Se espera que las temperaturas en la ciudad oscilen entre los 10 °C y los 20 °C. Otros puntos críticos para este día incluyen la Sierra Nevada de Santa Marta y los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, donde podrían ocurrir tormentas eléctricas.



Miércoles 29 de abril: Lluvias generalizadas a nivel nacional

A mitad de semana, las precipitaciones se volverán más generalizadas en todo el país. El Ideam destaca que habrá un aumento de las lluvias en el occidente del mar Caribe nacional y se prevén tormentas eléctricas en zonas como el golfo de Urabá y el sur de Bolívar.



En la zona Andina, los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá y el norte de Tolima deben estar alerta ante posibles tormentas. Mientras tanto, en la Amazonía, las lluvias más fuertes se concentrarán en Amazonas, Putumayo y Caquetá. Curiosamente, aunque se espera tiempo seco en el archipiélago de San Andrés, no se descartan algunas lluvias al sur de las islas.



Jueves 30 de abril: Tendencia al descenso

Para finalizar el mes, el modelo meteorológico del Ideam prevé una disminución generalizada de las lluvias en el país. Esta reducción será más notable en la Orinoquía, la Amazonía y el oriente de la región Caribe. No obstante, persistirán precipitaciones de menor intensidad en el centro y occidente del Caribe, el norte de la región Andina y sectores de la región Pacífica.



En las islas de San Andrés y Providencia, se estiman lloviznas o lluvias de baja intensidad para este día.



Recomendaciones de seguridad y prevención

Ante este panorama climático, el Ideam y las autoridades ambientales instan a la población a seguir estrictas medidas de prevención:



Deslizamientos: Se recomienda vigilancia permanente en zonas de alta pendiente y consultar el estado de las vías a través del #767 de Invías, especialmente en departamentos con alerta roja. Tormentas eléctricas: Durante las tempestades, es vital buscar refugio seguro, evitar estructuras metálicas altas y no realizar actividades deportivas en áreas abiertas. Mantenimiento: Se aconseja adelantar la limpieza de techos, canales y sumideros para evitar inundaciones urbanas. Incendios: A pesar de las lluvias, no se debe bajar la guardia; es necesario apagar debidamente fogatas y no dejar residuos que puedan generar focos de fuego en áreas de reserva forestal.

El Ideam continuará monitoreando las condiciones atmosféricas para informar oportunamente cualquier cambio en las alertas vigentes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.