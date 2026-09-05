Así quedó la estación de Policía de Guamalito tras ataque con drones atribuido al ELN

Las primeras imágenes del estado en el que quedó la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, permiten observar la magnitud de los daños ocasionados durante el ataque registrado en la noche del viernes 4 de septiembre y atribuido al ELN.

En las imágenes conocidas se observa, desde la parte superior, gran parte de la estructura de la estación sin techo y con escombros en diferentes zonas. En medio de los daños, varios soldados recorren las instalaciones mientras revisan las estructuras y buscan recuperar objetos que permanecían dentro del lugar.

El ataque contra la estación de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander ocurrió de manera simultánea a la acción registrada contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña. De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional, integrantes del ELN atacaron la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, donde los uniformados reaccionaron y activaron los protocolos establecidos para proteger a la comunidad y preservar las condiciones de seguridad.



Blu Radio, señaló que el ataque contra la subestación se habría extendido durante varios minutos y habría incluido explosivos y ráfagas de fusil. La infraestructura resultó destruida en gran parte y los primeros informes indicaron que no se registraron policías ni civiles heridos en este punto.



Ministerio de Defensa rechazó los otros ataques en la región

El Ministerio de Defensa Nacional rechazó y condenó los ataques registrados durante la noche del 4 de septiembre contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.



La entidad indicó que el ataque contra el Cantón Militar El Trapiche, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander, fue ejecutado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron en el interior de la unidad militar.

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Según el Ministerio, esta acción puso en riesgo la vida e integridad de integrantes de la Fuerza Pública y de la población civil residente en sectores aledaños, además de constituir, según la entidad, una vulneración de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Tras el ataque en Ocaña, tropas del Ejército activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible presencia de nuevas amenazas. Durante esta operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN.

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Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.

El Ministerio de Defensa expresó sus condolencias a las familias de los tres uniformados fallecidos y aseguró que equipos interdisciplinarios les brindan acompañamiento integral. También señaló que se garantiza atención especializada y apoyo institucional al personal herido.

#Colombia | Así quedó la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, municipio de El Carmen, Norte de Santander. Los daños fueron causados por los artefactos lanzados desde drones.



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Defensoría del Pueblo alertó sobre la situación en Ocaña y el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo también rechazó los hechos y lamentó la muerte de los tres integrantes de la Fuerza Pública. La entidad señaló que, según la información disponible, las muertes se produjeron en combates con miembros del ELN en el Cantón Militar Trapiche, después del ataque con explosivos dirigidos mediante drones.

La Defensoría manifestó además su solidaridad con las familias de los uniformados y con los habitantes de Ocaña, al señalar que los hechos provocaron temor en la población y que el alcalde tuvo que decretar el toque de queda.

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El organismo recordó que en Ocaña y la subregión del Catatumbo permanecen vigentes cuatro alertas tempranas con seguimiento activo. De acuerdo con la Defensoría, el escenario de riesgo está marcado por una reconfiguración de las dinámicas de control territorial y una expansión de la confrontación armada.

La entidad también advirtió sobre afectaciones como desplazamientos forzados, homicidios, amenazas, extorsiones, secuestros, restricciones a la movilidad, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, además de riesgos asociados a minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

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Frente a este panorama, la Defensoría respaldó la decisión del Gobierno nacional de diseñar una nueva estrategia para el Catatumbo, aunque señaló la necesidad de abordar la situación de Ocaña y la región de manera integral, teniendo en cuenta las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró que las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional permanecen desplegadas para proteger a la población, fortalecer la seguridad y mantener la ofensiva contra las estructuras del ELN.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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