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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pronóstico del tiempo para este fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 2026, según Ideam

Pronóstico del tiempo para este fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 2026, según Ideam

El Ideam pronostica para este fin de semana lluvias en el país. ¿En cuáles regiones? Aquí le explicamos para que aliste su paraguas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de sept, 2026
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Pronóstico del tiempo para este fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 2026, según Ideam
Pronóstico del tiempo -
Getty

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó este viernes el pronóstico del tiempo para este fin de semna del 4 al 6 de septiemre. En el documento oficial, la entidad advirtió que “durante el fin de semana se esperan lluvias, especialmente en sectores de las regiones Pacífica y Caribe, así como en zonas dispersas de la Orinoquía, Amazonía y norte de la región Andina”.

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El principal factor meteorológico de estas precipitaciones es el paso de un sistema en el océano Atlántico. Según el boletín de la entidad, “la onda tropical No. 45 avanzará sobre el territorio nacional y favorecerá el incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, en el norte y occidente del país”. El instituto también especificó que “el sábado se prevén las condiciones más lluviosas, principalmente durante la tarde y la noche”.

En lo referente a las temperaturas, el panorama nacional registrará comportamientos diversos. El organismo meteorológico detalló que “se prevén temperaturas máximas elevadas en amplios sectores del norte y centro de la región Caribe, así como en Pacífica, Orinoquía y Amazonía y en el valle del río Magdalena”. En contraste, el reporte señala que “podrían presentarse descensos de temperatura Boyacá, Cundinamarca y Nariño”.

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En cuanto al panorama hidrológico del territorio nacional, el reporte aclara que “se mantiene la tendencia de niveles bajos en las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena”. Asimismo, frente a la posibilidad de emergencias ambientales de otra índole, el boletín meteorológico destaca que “frente a la amenaza por incendios de la cobertura vegetal, las alertas rojas se concentran en Tolima, Huila, Nariño, La Alta Guajira y Cauca”.

Finalmente, en el desglose diario del comportamiento del clima para el viernes 4 de septiembre se estiman lluvias fuertes y actividad eléctrica en departamentos como Magdalena, Bolívar, Casanare, Meta, Risaralda y Nariño. Para el sábado 5 de septiembre, se mantendrán estas lluvias en La Guajira, Atlántico, Chocó y Guainía. Finalmente, el domingo 6 de septiembre traerá precipitaciones de intensidad variada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y lluvias fuertes en Córdoba, Caldas, Amazonas y el Valle del Cauca.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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