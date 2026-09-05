Muere otro militar herido en ataque contra unidad del Ejército en Ocaña: ya son 3 los fallecidos

El Ejército Nacional confirmó el fallecimiento de otro de los uniformados que resultaron heridos tras el ataque registrado en la noche del 4 de septiembre contra el Cantón Militar Trapiche, ubicado en Ocaña, Norte de Santander. El soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez permanecía bajo atención médica, pero murió pese a los esfuerzos del personal de salud que atendía su condición.

La información fue entregada por la Segunda División del Ejército Nacional, que lamentó la muerte del uniformado y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos.

“Lamentamos informar que uno de nuestros militares, quien permanecía bajo atención médica tras resultar herido en este hecho, falleció pese a los esfuerzos del personal de salud que atendía su condición”, señaló la institución.



El Ejército identificó al militar fallecido como el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, a quien rindió homenaje como “Héroe Por Siempre”. Además, indicó que dispuso un equipo para brindar acompañamiento integral a sus familiares durante este difícil momento.



#ComunicaciónOficial | Ampliación sobre el hecho registrado ayer en Ocaña, #NorteDeSantander.



Lamentamos informar que uno de nuestros militares, quien permanecía bajo atención médica tras resultar herido en este hecho, falleció pese a los esfuerzos del personal de salud que… pic.twitter.com/jKGnbQGqSr — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) September 5, 2026

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El nuevo fallecimiento se conoce después del ataque ocurrido en las instalaciones militares de Ocaña, donde, de acuerdo con el reporte inicial de la Segunda División, se registró una acción con aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos.

Según el informe oficial, durante la noche del 4 de septiembre, estas aeronaves impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, fueron activados los protocolos de seguridad y se desplegaron tareas para asegurar el perímetro y verificar la posible presencia de amenazas contra las instalaciones y el personal.

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En medio de estas labores, un pelotón de soldados de la motorizada realizó un movimiento hacia el exterior de la unidad militar. Durante esta maniobra se presentó un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN.

Inicialmente, la Segunda División del Ejército informó sobre el asesinato del capitán Marco David Pirajón Montezuma y del soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes, según la institución, murieron en cumplimiento de la misión constitucional. En ese mismo reporte se indicó que cinco militares resultaron afectados y recibían atención médica especializada.

Ahora, se conoció el fallecimiento del soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, quien hacía parte de los uniformados heridos tras estos hechos.

El presidente Abelardo De La Espriella también se refirió al ataque y aseguró que, según el reporte preliminar, el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN habría atacado el Cantón Militar El Trapiche con artefactos explosivos lanzados desde drones. En su mensaje, informó inicialmente sobre la muerte de un oficial y un soldado profesional, además de cinco soldados profesionales heridos.

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El mandatario señaló también que una aeronave de la Fuerza Aérea fue alcanzada por esquirlas durante el ataque.

Por su parte, el Ejército Nacional condenó categóricamente la acción y la atribuyó al ELN. La institución sostuvo que el hecho representa una afectación contra la vida de los integrantes de la Fuerza Pública y la tranquilidad de los habitantes de Ocaña.

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Finalmente, el Ejército indicó que mantendrá la ofensiva militar contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en la provincia de Ocaña y continuará desarrollando operaciones militares con el propósito de proteger a la población y fortalecer las condiciones de seguridad en esta región del país.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para suministrar información que contribuya a prevenir nuevos hechos que puedan afectar la seguridad, a través de la línea 107 contra el terrorismo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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