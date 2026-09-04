Reportan ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander: habría varios heridos

Noticias Caracol conoció información de que un ataque con drones se estaba dando en el Batallón Santander, ubicado en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander.

La Segunda División del Ejército Nacional, que cubre los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Cesar, reveló que el ataque se dio específicamente contras las instalaciones del Cantón Militar Trapiche.

"En una cobarde acción que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, se registró un ataque con aeronaves no tripuladas, acondicionadas con artefactos explosivos", escribieron en un comunicado compartido en la noche de este viernes 4 de septiembre.



"Ante esta situación, fueron activados los protocolos de seguridad establecidos, y se están verificando las posibles afectaciones causadas. Invitamos a la comunidad a suministrar información que contribuya a prevenir hechos que puedan afectar la seguridad, a través de la línea 107 contra el terrorismo. Operación en desarrollo", agregaron en el texto.

