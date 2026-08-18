Así se movieron las placas tectónicas que ocasionaron terremoto en Colombia: ¿qué fenómeno ocurrió?

Mientras los colombianos unen esfuerzos para avanzar en la remoción de los escombros que dejó el terremoto y entregan toneladas de donaciones a los damnificados, el Gobierno nacional inicia los planes de reconstrucción de las ciudades y municipios que quedaron afectados por el temblor.

En ciudades como Cali, Pereira, Manizales o Quibdó, el ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que el pasado lunes derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales. De acuerdo con los reportes de las autoridades, casi 300 personas han muerto y hay por lo menos 140 desaparecidos.

En tanto, científicos continúan analizando en detalle cómo fue este devastador sismo con epicentro en el Chocó. De hecho, desde el Servicio Geológico Colombiano, se ha hecho hincapié en que Colombia se encuentra en una región con una alta actividad tectónica debido a la interacción de grandes fragmentos de la corteza terrestre.



Según la geóloga Marta Lucía Calvache, el reciente terremoto de magnitud 7.4 tiene su origen en la dinámica de las placas que se encuentran frente a la costa del Pacífico. El terremoto del lunes 10 de agosto se generó por un proceso denominado subducción, en el cual la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Suramericana.



Calvache explicó que estas placas han estado "estrellándose" durante millones de años. La magnitud de este choque es tal que ha dado forma a la geografía del país, elevando la cordillera de los Andes hasta alcanzar alturas de 5 o 6 kilómetros.

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Acumulación y liberación de energía

Debido a que las placas están bajo una presión constante y enorme, se generan esfuerzos significativos en la zona de contacto. Esta energía se acumula con el tiempo hasta que finalmente se libera, produciendo el sismo. En el caso del evento del 10 de agosto, la liberación de energía ocurrió a una profundidad de 103 kilómetros, lo que permitió que las ondas sísmicas se expandieran por una zona muy extensa de Colombia.

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¿Por qué se sintió tan largo?

Para entender la duración del movimiento, Calvache utilizó una analogía basada en el volumen de agua. Un sismo de magnitud 4 equivale a derramar una botella de agua de 500 ml. A medida que aumenta la magnitud, la energía se multiplica (un sismo de magnitud 7 es mucho más grande que uno de 6). Y agregó que un terremoto de magnitud 7.4 es comparable a desocupar una piscina gigante.

De hecho, estimaciones del SGC detallan que la duración del temblor fue entre los 90 segundos a los 2 minutos, según las ondas que registraron sus medidores. Incluso, el temblor se sintió en Panamá y Ecuador.

Tal como toma mucho más tiempo vaciar una piscina que una botella, la liberación de la inmensa cantidad de energía de un sismo de gran magnitud requiere más tiempo, lo que explica por qué la percepción de duración fue tan prolongada. Finalmente, Calvache enfatizó que, aunque estos fenómenos naturales son inevitables, la afectación en las ciudades depende de factores como el tipo de suelo (siendo más intenso en suelos arenosos o acuosos) y la calidad de la construcción sismorresistente.

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