Ataque con drones del Eln en el Catatumbo deja un militar muerto y cinco más heridos

Un soldado murió y otros cinco resultaron heridos en un ataque con explosivos lanzados desde drones cerca de la localidad de Ábrego, que hace parte de la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en el tercer atentado de ese tipo en la misma zona en menos de una semana. El ataque fue perpetrado el sábado por la noche contra soldados del Grupo de Caballería Liviano No. 7 "que desarrollaban tareas de seguridad en un eje vial del municipio de Ábrego" y fueron sorprendidos por "el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos", señaló este domingo la Trigésima Brigada del Ejército en un comunicado.

"Como consecuencia de esta acción terrorista, nuestro soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado y cinco militares más resultaron heridos", agregó el Ejército, que atribuyó el ataque al Frente Armando Cacua Guerrero, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que opera en esa zona.



Así fue el ataque contra los militares en el Catatumbo

Según la información, "durante el ataque fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar, afectando además un vehículo blindado empleado por las tropas", que estaban en "labores de seguridad y protección de la población civil" en una carretera. La seguridad en el sector fue reforzada con el apoyo de la Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea, "con el propósito de asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones terroristas que puedan poner en riesgo la vida e integridad de los habitantes y de quienes transitan por el sector", agregó la información.

El Ejército expresó su repudio por el asesinato de uno de sus hombres, señalando que “su entrega, valor y compromiso con la defensa de Colombia permanecerá por siempre en la memoria de sus compañeros de armas y de todos los colombianos”. Agregó: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos”.



Este es el tercer ataque con drones contra el Ejército en menos de una semana en la misma región, ya que el pasado jueves fueron lanzados desde el aire 43 explosivos contra una base militar en el municipio de Convención, acción en la que quedaron heridos dos soldados. El viernes, un sargento del Ejército murió y cuatro soldados quedaron heridos al ser atacados con explosivos lanzados desde drones en El Carmen, otro pueblo de la misma zona. (Lea también: Ataque con drones del Eln dejó un soldado muerto y cuatro más heridos en el Catatumbo)



En la región del Catatumbo operan principalmente la guerrilla del Eln y el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, que se disputan la zona por sus cultivos de coca y rutas para el narcotráfico.

Publicidad

El uso de drones cargados con explosivos se ha vuelto una práctica usual en el conflicto armado colombiano que se ha cobrado ya varias víctimas entre militares, policías y población civil.

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL