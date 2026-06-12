¿Lluvias o calor extremo por El Niño? Así será el clima del 13 al 15 de junio, según Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido un comunicado en el cual se detalla el comportamiento atmosférico que regirá en el territorio nacional durante el próximo puente festivo.



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En un panorama que combina la persistencia de precipitaciones significativas en varias regiones con alertas por altas temperaturas en el norte del país, las autoridades meteorológicas instan a la ciudadanía a mantenerse informada para prevenir riesgos asociados a deslizamientos e incendios.



Pronóstico del Ideam para las regiones Pacífica y Amazónica

Durante el sábado 13 y el domingo 14 de junio, se espera que los mayores acumulados de lluvia se concentren en el litoral pacífico y la cuenca amazónica. En la región Pacífica, departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño experimentarán lluvias de variada intensidad, las cuales podrían ser particularmente fuertes en las zonas costeras.

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Por su parte, la Amazonía mantendrá condiciones de alta lluviosidad durante todo el fin de semana. Las áreas más afectadas incluirán Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guaviare. Aunque para el lunes festivo se prevé una disminución gradual de las lluvias en gran parte del país, tanto en la región Pacífica como en la Amazonía las precipitaciones persistirán, lo que exige un monitoreo constante de los niveles de los ríos y la estabilidad de los suelos.



¿Cómo será el clima en la Región Andina y calor en el Caribe?

La región Andina presentará un comportamiento meteorológico activo. Para el sábado y domingo, se estiman lluvias de moderadas a localmente fuertes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, y los sectores occidentales de Cundinamarca y Boyacá.

El domingo 14, esta actividad lluviosa se extenderá también hacia los Santanderes. Para el lunes festivo, si bien la intensidad general disminuirá, el centro del país seguirá bajo la influencia de núcleos nubosos que generarán lluvias en sectores de Antioquia y el Eje Cafetero.



En contraste, la región Caribe mostrará una marcada dualidad climática. Mientras que en el sur de Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar se esperan lluvias dispersas y precipitaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, el extremo norte enfrentará condiciones muy distintas. El Ideam advierte sobre la probabilidad de altas temperaturas en sectores de La Guajira, el norte del Cesar y Magdalena. En estas zonas, predominarán los intervalos de tiempo seco, especialmente hacia el norte de La Guajira.



El tiempo en Bogotá y el Archipiélago de San Andrés

Para quienes se encuentran en la capital de la República, el pronóstico indica que durante el sábado y domingo predominarán condiciones nubosas con lluvias ligeras. No obstante, se debe prestar especial atención al lunes festivo, cuando se espera un aumento significativo de las precipitaciones en Bogotá.



Las temperaturas para la ciudad oscilarán entre los 10 °C y los 20 °C durante todo el periodo. En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevén precipitaciones ocasionales de baja a moderada intensidad, principalmente entre el sábado y el domingo. Para el lunes 15 de junio, se estima que las lluvias serán de baja intensidad y estarán alternadas con periodos de tiempo seco.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL