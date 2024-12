Atacó a su expareja en Zipaquirá, volvió a amenazarla cuando supo que sobrevivió y está libre

Claudia Esmeralda Vanegas sobrevivió milagrosamente en Zipaquirá, Cundinamarca, a un ataque con arma cortopunzante de su expareja, quien al enterarse de que sobrevivió amenazó con buscarla para quitarle la vida. Aunque el sujeto fue capturado, quedó libre porque a la familia de la joven no le recibieron la denuncia, ya que el hecho ocurrió un fin de semana y esos días no labora la Fiscalía.

¿Cómo se produjo el ataque a la joven en Zipaquirá?

Claudia Esmeralda se encontraba trabajando cuando su expareja, Cristian Camilo Torres Chitiva, llegó al establecimiento comercial el pasado 16 de noviembre. Las cámaras de seguridad captaron cuando él intentó agredir a la joven de 18 años detrás del mostrador.

La víctima le contó a Noticias Caracol en vivo que su expareja “desde la mañana me estaba llamando y llamando, insistiendo. Ese día llega al local superagresivo. Primero me agrede pegándome una cachetada y después, cuando ya ve que me tira una a la cara y yo se la esquivo, ya se mete a la barra y me empieza a agredir, que es cuando me propina la herida de la espalda y las otras heridas en el cuerpo”.

Ella intentó defenderse y rogaba por su vida mientras su expareja la hería una y otra vez y en presencia de otro sujeto, que estaba acompañando al agresor y no hizo nada por ayudar a la joven.

En la imagen se ve a Cristian Camilo Torres Chitiva cuando ataca a Claudia Esmeralda Vanegas - Cámaras de seguridad

Tras el ataque, el agresor huyó corriendo del local mientras Claudia Esmeralda salió buscando ayuda. Los ciudadanos no dudaron un segundo en prestarle los primeros auxilios al observar que estaba herida y a punto de desmayarse. Lograron subirla a una moto y la llevaron al hospital más cercano.

Mientras era atendida en el hospital su agresor la llamó y “me dice que si él me jodió muy feo, yo le digo que no, que normal, y él me dice que él no me pregunta de forma buena, me pregunta que porque si él no me hizo nada que la próxima me va a matar”.

No es la primera vez que Cristian Camilo Torres Chitiva ataca a su expareja en Zipaquirá

Claudia Consuelo Cortázar, mamá de la víctima, con documentos en mano dijo que “con esta última ya hemos colocado cinco denuncias por violencia intrafamiliar, por daño un bien ajeno”.

Se manifestó indignada “acerca de este caso porque no es la primera vez que lo hace. Ya hemos denunciado en varias ocasiones y no nos prestan atención”.

En esta última oportunidad, “no nos recibieron la denuncia porque era un fin de semana y en ocasiones anteriores ha pasado lo mismo. No sé si lo planea o se le dan las cosas, los ataques siempre han pasado un fin de semana, donde él es capturado el fin de semana y al día siguiente lo dejan suelto como si nada. La preocupación mía es porque lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo si la justicia no toma cartas en el asunto o la Fiscalía no dicta la orden de captura hacia este tipo”, afirmó.

La familia de Claudia Esmeralda pide que la joven, que se recupera satisfactoriamente de las heridas, no se sume a las 745 mujeres que han sido asesinadas durante 2024, según cifras de la ONU. El 68% de ellas ha sido atacada por su pareja o expareja.