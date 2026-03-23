Ataque en la vía Panamericana deja un policía muerto y cinco heridos en Cauca.

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se presentó en el departamento del Cauca, específicamente en un tramo de la vía Panamericana que comunica a los municipios de Timbío y Rosas, considerado un corredor clave para la movilidad en el suroccidente del país.

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Según la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió cuando unidades de la Policía Nacional, adscritas a la Estación de Policía de Timbío, se desplazaban por la zona junto a personal técnico especializado en manejo de explosivos. El grupo tenía como objetivo verificar la posible instalación de artefactos en el sector, tras reportes previos de la comunidad.

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Un policía muerto y cinco heridos en Cauca tras ataque

En medio de ese procedimiento, se produjo una explosión que impactó directamente a los uniformados. Como consecuencia del ataque, un policía perdió la vida en el lugar y otros cinco resultaron heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.



Las autoridades iniciaron un operativo en el área para asegurar el corredor vial y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque. De igual forma, se adelantan labores de inspección para descartar la presencia de más explosivos en la zona.



Este nuevo hecho se suma a los episodios de violencia registrados en el Cauca, un departamento donde persisten problemas de orden público en varios de sus municipios, especialmente en zonas cercanas a la vía Panamericana, utilizada tanto para el tránsito de personas como de mercancías.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre los responsables del ataque. Entretanto, las autoridades mantienen presencia en el sector mientras avanzan las investigaciones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.cco