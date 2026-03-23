Así fue el debut de Sabrina Carpenter en el Festival Estéreo Picnic 2026

Finalizó el Festival Estéreo Picnic 2026 y uno de los momentos más esperados llegó de la mano de Sabrina Carpenter, quien debutó en el escenario Colombiano ante más de 40 mil asistentes que disfrutaron de su show. La ex estrella de Disney dio un espectáculo lleno de referencias a la década de los 70, con bailes y escenografía de alta calidad.

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Una vez más, el día empezó con los pequeños de School of Rock que llenaron el escenario principal con su energía para interpretar los mejores clásicos del género en español e inglés. Junto a ellos, artistas nacionales como Pirineos en Llamas, Agraciada, Antopiko3 y Zarigüeya abrían los demás escenarios.

Lasso, cantante venezolanos, logró acoger una gran cantidad de público en el escenario Bosque para interpretar junto a él temas como 'Ojos marrones', 'Odio que no te odio' y 'Un millón como tú'. Al tiempo, Travis, banda británica de rock alternativo, en el escenario principal hacía lo suyo con temas como 'Closer', 'Sing' o 'Side'.



A diferencia de los dos primeros días que estuvieron marcados por un fuerte sol, la última jornada del FEP estuvo pasada por agua. La lluvia, aunque no fue tan fuerte, azotó varias veces a lo largo del día el Parque Simón Bolívar, obligando a los miles de asistentes a utilizar sus carpas e impermeables en más de una ocasión. Aún así, como es normal en el festival, la lluvia no le impidió a los fans disfrutar de sus artistas favoritos.



Los artistas internacionales como Viagra Boys, Rusowsky e Interpol también atraparon a gran cantidad del público en sus respectivos espacios, demostrando que en el festival no solo destaca la variedad musical, sino también para esos artistas que llegan a todas las generaciones.

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Doechii se tomó el escenario principal con sus bailarinas y sus letras, emocionando a la multitud, mientras que Deftones puso a saltar a varias generaciones con sus sonidos pesados. Todo esto mientras un público se preparaba para el debut de Sabrina Carpenter a las 10:15 de la noche.

La cantante apareció en el escenario, cuya escenografía estaba llena de escaleras y estructuras que daban la impresión de una mansión, luciendo un body en el que se leía su nombre y su cabello rubio sobre la espalda. Temas como 'Bed Chem', 'Manchild', 'Good Grace' fueron coreados con fuerza por la multitud que la esperaba desde que se abrieron las puertas.

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Carpenter señaló que estaba emocionada de cantar por primera vez en Colombia y bromeó con que no podía entender nada de lo que le gritaban los fans de la primera fila. Sin embargo, resaltó que le gustó cuando la multitud empezó a decirle. "Mamacita".

A lo largo de su show la artista de 26 años transportó al público a una década diferente, pero jugueteando con su sensualidad y su doble sentido a través de sus letras. Además, utilizó videos y visuales especialmente dedicados a Bogotá, mencionando a la ciudad y de lugares emblemáticos de la capital, lo que hizo que los asistentes se sintieran mucho más cercanos al show.

Uno de los momentos más esperados del show de Sabrina Carpenter a lo largo de su gira es el del 'arresto', un espacio en el que la artista elige a alguien del público y le coloca unas esposas por ser 'demasiado guapo'. En cada show y país, el elegido ha sido un famoso de ese mismo país, por lo que en Colombia había altas expectativas. Sin embargo, la elección para el 22 de marzo sorprendió porque quien fue esposada por el equipo de Carpenter fue la rapera estadounidense Doechii.

Skrillex, por su parte, cerró la noche ante miles de personas con sus impresionantes sets, en los que ni el cansancio acumulado de todo el día ni el frío de la noche acabaron con la energía de los asistentes a los 15 años del FEP. El DJ sorprendió al subir a Young Miko, la puertorriqueña que se presentó el día anterior, para interpretar por primera vez en vivo una colaboración que todavía no han lanzado en plataformas. Señalaron que la canción estará disponible el próximo 27 de marzo.

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De esta manera concluyó una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, en la que más de 40 mil personas disfrutaron cada día de los diferentes artistas, escenarios y experiencias.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL