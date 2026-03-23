Secretario de Gobierno habla desde el lugar del accidente de avión de la FAC: “Un hecho infortunado”

Desde la zona del siniestro en Puerto Leguízamo, Putumayo, el secretario de Gobierno departamental, Carlos Arbey Claro, entregó un primer balance a Noticias Caracol de lo ocurrido tras el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que transportaba tropas del Ejército Nacional.



Visiblemente afectado por la magnitud de la tragedia, el funcionario describió el impacto humano del hecho. “Es un hecho infortunado el ver a tantos muchachos jóvenes de nuestro glorioso Ejército Nacional”, afirmó. Además, reconoció la incertidumbre en medio de la emergencia: “Son hechos muy confusos para nosotros, desborda cualquier capacidad”.(Lea también: VIDEO | Momento exacto en que avión Hércules de la FAC cae en Putumayo: más de 100 personas a bordo)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El avión siniestrado corresponde a la aeronave FAC 1016, en la que se movilizaban uniformados de la Brigada 27 de Selva en una operación de relevo entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Según el secretario, a bordo viajaban 114 soldados, en su mayoría jóvenes que acababan de prestar servicio militar, junto a cerca de 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial.

La aeronave logró estar en el aire por un corto tiempo antes de precipitarse. El vuelo alcanzó a volar por un minuto, lo que sería aproximadamente tres kilómetros, cuando no logró alzar vuelo y colisionó.(Lea también: Petro reacciona a caída de avión de la FAC en Putumayo: esto dijo)



El funcionario también puso el foco en las condiciones de la pista desde donde despegó el avión. “Es una pista muy pequeña, aproximadamente 1.2 kilómetros nada más, es una pista que no tiene encerramiento tampoco”, señaló, al advertir que este tipo de aeronaves requieren mayores condiciones de operación.



En ese sentido, aseguró que desde la administración departamental se había insistido en la necesidad de ampliarla: “Son estos vuelos Hércules extremadamente grandes para una pista tan pequeña y es la primera vez en la historia de este municipio que se presenta esta situación”.



Una escena de devastación y rescate

El secretario describió un panorama crítico en el lugar del accidente. “La situación es de desolación, pareciera que hubiese ocurrido un tsunami, un tornado demasiado grande. Dejó todo movido, árboles en la mitad, quemado está esta zona; la cola del avión es la única que sobresale”, relató, al tiempo que indicó que aún se adelantaban labores para atender la emergencia: “Estamos aquí terminando de apagar”.

Publicidad

También reveló que algunos soldados salieron de la aeronave antes del impacto. Sin embargo, las escenas dentro del avión fueron dramáticas. “Son historias de verdad muy desgarradoras, miraban desde dentro del avión con esa impotencia de no poder salir”, afirmó.

Incluso, mencionó que un oficial evitó abordar el vuelo por falta de espacio. “Un coronel me afirmó que iba en el avión, pero debido a que ya estaba lleno decidió no abordarlo”, dijo, al señalar que la aeronave tenía programados varios trayectos durante la jornada.(Lea también: Autoridades se pronuncian tras accidente de avión Hércules de la FAC en Putumayo)



¿Qué se sabe de los heridos?

Sobre la atención médica, el secretario advirtió que la capacidad hospitalaria del municipio es limitada. “Necesitamos apoyo aéreo”, enfatizó, al explicar que el Hospital María Angelines no cuenta con los recursos suficientes para atender la magnitud de la emergencia, por lo que los traslados deben hacerse por vía aérea o fluvial. También se activó el dispensario naval y el hospital de municipio para apoyar la atención inicial.

Publicidad

Aunque no hay un balance oficial completo, se estima que entre 30 y 50 personas han sido rescatadas tras el accidente.

En medio de la crisis, destacó la solidaridad de la comunidad. Campesinos, comerciantes y habitantes de la zona han contribuido en las labores de rescate y traslado de heridos, por lo que destacó el apoyo de la ciudadanía en este lamentable hecho.

El accidente del Hércules, que tenía capacidad para cerca de 150 personas, sigue siendo materia de investigación. Mientras tanto, las autoridades continúan en el lugar adelantando labores de atención y verificación, en medio de un escenario que, según las propias palabras del secretario, ha dejado una profunda huella en la región.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co