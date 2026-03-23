Esto se sabe de las más de 120 personas a bordo de avión Hércules que se accidentó en Putumayo

Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís cayó en la mañana de este lunes en zona rural del departamento de Putumayo. A bordo, según confirmó el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, había 114 pasajeros y 11 tripulantes. Por el momento, hay 77 personas heridas, atendidas en centros asistenciales de Puerto Leguízamo y Puerto Asís, y las unidades de Bogotá se están trasladando para atender la contingencia.

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"Está despegando desde Bogotá un avión C-130 con capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos, y detrás de él irá un avión caza 295 con 24 camillas disponibles. Ya tenemos el ofrecimiento de Neiva, Florencia y por supuesto Bogotá para recibir a estos heridos. También van un helicóptero medicalizado y médicos adicionales para hacer la clasificación de estos heridos. De igual manera, hemos enviado un equipo investigador para determinar cuáles son las causas de este siniestro", indicó el general.

En videos difundidos en redes sociales se ve cómo la aeronave despegó del aeropuerto en Puerto Leguízamo y no alcanzó la altura necesaria. Luego de alrededor de tres o cuatro kilómetros, se precipitó a tierra, cayendo en zona rural. El avión se prendió en llamas tras estar en el suelo. Se conoció, además, que algunos de los uniformados, alcanzaron a lanzarse de la aeronave. No se conocen por el momento las causas del accidente.



Por su parte, Luis Emilio Bustos Morales, alcalde de Puerto Leguízamos, indicó en Noticias Caracol indicó que la pista del aeropuerto del municipio tiene "muchas deficiencias": "Hemos tenido acercamientos con la Aeronáutica (...) creemos que la pista es muy corta, no podemos decir que por eso haya sucedido el accidente, pero sí se hace un llamado a la reflexión para que, junto con todas las autoridades, se pueda organizar mucho mejor. Es operado directamente por la administración municipal, no tenemos la idoneidad ni los recursos para hacerle el mantenimiento".



Autoridades se pronuncian tras accidente en Putumayo

El presidente Gustavo Petro lamentó el hecho en sus redes sociales y afirmó: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido (...) La directora de Planeación con el ministro de Defensa debe reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento comenzando con los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico".



Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, escribió en su cuenta de X lo siguiente tras confirmar la noticia: "Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor".

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Asimismo, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, escribió "Todas nuestras capacidades están dispuestas para apoyar las labores en el lugar, la atención a los afectados y el desarrollo de la investigación correspondiente. Hoy el dolor es de todos. Desde la @PoliciaColombia acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de quienes resultaron afectados, así como a nuestros compañeros de la Fuerza Pública".

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo dijo: "Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a las Fuerzas Militares, a las víctimas de este trágico hecho y a sus familias, quienes hoy enfrentan momentos de profundo dolor e incertidumbre. Reconocemos la labor que hombres y mujeres de la Fuerza Pública realizan al servicio del país, muchas veces en condiciones complejas y de alto riesgo".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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