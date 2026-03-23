Primeras imágenes de militares heridos llegando a Bogotá tras accidente de avión en Putumayo

En la tarde de este lunes 23 de marzo, las Fuerzas Militares de Colombia informaron del traslado a Bogotá de varios de los militares que resultaron heridos tras el accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

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Las primeras imágenes conocidas muestran el momento en que los uniformados llegan al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), donde equipos médicos y logísticos ya estaban preparados para recibirlos. Desde allí, los heridos fueron remitidos al Hospital Militar Central, donde recibirán atención especializada según la gravedad de sus lesiones.

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El traslado hace parte de un operativo coordinado entre diferentes entidades del Estado, luego de que la aeronave, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitara a tierra poco después de despegar. A bordo viajaban 125 personas, entre ellas 114 pasajeros y 11 tripulantes.



Llegan a Bogotá primeros militares heridos tras accidente de avión en Putumayo

De acuerdo con la información oficial entregada por la FAC, al menos 77 personas resultaron heridas y fueron atendidas inicialmente en centros asistenciales de Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Sin embargo, debido a la complejidad de algunos casos, se dispuso su evacuación hacia otras ciudades del país, entre ellas Bogotá, donde se cuenta con mayor capacidad hospitalaria.



#AEstaHora llegan a CATAM, en Bogotá, algunos de nuestros militares heridos tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, #Putumayo.



Los heridos están siendo trasladados al @HOMILCOL para recibir atención especializada.



Agradecemos la solidaridad de todo Colombia y… pic.twitter.com/LbU0EMycSa — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) March 23, 2026

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"El Hospital Militar Central (HOMIL) se permite informar a la opinión pública que, como consecuencia del accidente aéreo de la aeronave tipo C130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguizamo (Putumayo), han ingresado 03 pacientes, quienes se encuentran en observación estrecha y valoración médica multidisciplinaria en urgencias", indicó el hospital.

Para atender la emergencia, las autoridades desplegaron un puente aéreo que incluye aeronaves con capacidad para el traslado masivo de pacientes. Entre ellas, un avión equipado con 50 camillas y otro con 24, además de un helicóptero medicalizado que facilitó las labores de evacuación desde la zona del accidente.

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El accidente ocurrió pocos minutos después del despegue. Según reportes preliminares, la aeronave no logró alcanzar la altura necesaria y cayó a varios kilómetros del aeropuerto, en un área rural. Tras el impacto, el avión se incendió, lo que complicó las labores de rescate.

Por su parte, Luis Emilio Bustos Morales, alcalde de Puerto Leguízamos, indicó en Noticias Caracol que la pista del aeropuerto del municipio tiene "muchas deficiencias": "Hemos tenido acercamientos con la Aeronáutica (...) creemos que la pista es muy corta, no podemos decir que por eso haya sucedido el accidente, pero sí se hace un llamado a la reflexión para que, junto con todas las autoridades, se pueda organizar mucho mejor".

Mientras avanzan las labores de atención a los heridos, también se dio inicio a las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. La Fiscalía Penal Militar y Policial asumió el caso, con el objetivo de determinar qué ocurrió en los momentos previos a la caída del avión.



Mindefensa habla de "condiciones" de avión Hércules de la FAC

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó en su cuenta de X cuáles han sido las primeras conclusiones de la reunión con la cúpula militar y policial. El funcionario reiteró que "se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de estos y de las víctimas fatales se informará oportunamente".

El ministro Sánchez añadió que la aeronave "se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada". También, indicó que "de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales. Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales".

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Finalmente, dijo que "desde el sector Defensa expresamos nuestra solidaridad con las familias de cada uno de nuestros militares y policías, y hemos activado todos los protocolos de acompañamiento y apoyo en este difícil momento. A toda Colombia, gracias por la solidaridad y el manejo responsable de la información".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co