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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / VIDEO | Momento exacto en que avión Hércules de la FAC cae en Putumayo: más de 100 personas a bordo

VIDEO | Momento exacto en que avión Hércules de la FAC cae en Putumayo: más de 100 personas a bordo

El avión C-130 Hércules alcanzó a despegar, pero no logró tomar altura y en menos de un minuto se precipitó a tierra, como se ve en el clip. Algunos de los uniformados se lanzaron de la aeronave.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Luego de que se informara de la caída de un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) luego de despegar de Puerto Leguízamo, en Putumayo, en el cual viajaban más de 100 personas, se conoció un video del momento del accidente, segundos antes de que la aeronave tocara el suelo.

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El avión C-130 Hércules alcanzó a despegar, pero no logró tomar altura y en menos de un minuto se precipitó a tierra, cayendo en zona rural, como se ve en el clip. Algunos de los uniformados se lanzaron de la aeronave antes de que tocara el suelo. "Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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Añadió que "se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor".

Por su parte, el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, informó que la aeronave, de matrícula 1016, cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, y que allí viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes. ““Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto (...) Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional que tiene una base en Puerto Leguízamo para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate”, añadió.

Por el momento han rescatado a 48 heridos, aunque autoridades departamentales dieron una cifra superior a 60. El general informó que se envió un avión ambulancia con capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos y detrás de él irá un avión caza 295 con 24 camillas disponibles. Asimismo, se envió un helicóptero medicalizado y médicos adicionales.

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