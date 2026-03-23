Tras accidente aéreo, alcalde de Puerto Leguízamo advierte fallas en aeropuerto: "La pista es corta"

El accidente de un avión tipo Hércules ocurrido en la mañana de este lunes en zona rural del departamento de Putumayo dejó una emergencia de gran magnitud en el sur del país. La aeronave, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, transportaba más de 120 personas entre pasajeros y tripulación. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, decenas de heridos han sido trasladados a centros asistenciales, mientras continúan las labores de rescate y verificación de víctimas.

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En la aeronave, según información preliminar, eran trasladados tres pelotones de las Fuerzas Militares. El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, informó que la aeronave, de matrícula 1016, cubría la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís. "Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional que tiene una base en Puerto Leguízamo para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate", añadió. Precisó que a bordo iban 114 pasajeros y 11 tripulantes.

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"Tan pronto despegó la aeronave sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto", detalló el general. Imágenes muestran que el avión C-130 Hércules alcanzó a despegar en Putumayo, pero no logró tomar altura y en menos de un minuto se precipitó a la zona rural. (Lea también: VIDEO | Momento exacto en que avión Hércules de la FAC cae en Putumayo: más de 100 personas a bordo)



Alcalde de Puerto Leguízamo advierte fallas en aeropuerto tras accidente

En medio de la situación, el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos Morales, entregó declaraciones sobre lo ocurrido y las condiciones del municipio para enfrentar una emergencia de esta magnitud. "Tenemos más de 110 vidas humanas a bordo, una cantidad significativa de heridos. La comunidad y los organismos de socorro están ayudando en todo lo posible", comenzó diciendo el funcionario.



Bustos Morales también se refirió a las condiciones del aeropuerto del municipio, asegurando que presenta varias dificultades. "El aeropuerto de Leguízamo tiene unas condiciones particulares, tiene muchas deficiencias. Creemos que la pista es muy corta", afirmó. Sin embargo, aclaró que no se puede establecer aún si este factor está relacionado con el accidente: "No puedo decir que por eso haya sucedido el accidente, pero sí nos hace un llamado a la reflexión".

Luis Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo, Putumayo, habló en #NoticiasCaracolEnVivo y entregó detalles del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.



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El mandatario indicó que la terminal aérea es operada directamente por la administración municipal, lo que representa un reto en términos de mantenimiento. "No tenemos la idoneidad ni los recursos para hacer el mantenimiento y el sostenimiento", dijo, al tiempo que pidió mayor acompañamiento de las autoridades nacionales. Explicó también que actualmente Puerto Leguízamo cuenta con dos centros médicos con capacidad limitada.

"Tenemos un hospital de primer nivel que realmente no tiene sala de cirugía ni especialistas, y un dispensario naval que es mucho más pequeño", indicó. Según el alcalde, estas condiciones han obligado a atender la emergencia con recursos mínimos. "Aquí se están brindando primeros auxilios, pero no tenemos internistas ni cirujanos, no tenemos absolutamente nada", afirmó, al describir las dificultades para atender a los heridos.

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"Leguízamo es un municipio sin acceso terrestre, con muchas limitaciones. Cuando alguien se enferma, toca sacarlo en avión o por agua en trayectos de siete u ocho horas", explicó. Además, indicó que el municipio cuenta con una o dos ambulancias operativas, lo que resulta insuficiente en una situación de este tipo. Mientras tanto, desde el Gobierno nacional se activaron protocolos de emergencia para atender la situación.



Autoridades se pronuncian tras accidente en Putumayo

El presidente Gustavo Petro lamentó el hecho en sus redes sociales y afirmó: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido (...) La directora de Planeación con el ministro de Defensa debe reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento comenzando con los antidrones y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico".

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, escribió en su cuenta de X lo siguiente tras confirmar la noticia: "Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor".

Asimismo, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, escribió "Todas nuestras capacidades están dispuestas para apoyar las labores en el lugar, la atención a los afectados y el desarrollo de la investigación correspondiente. Hoy el dolor es de todos. Desde la @PoliciaColombia acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de quienes resultaron afectados, así como a nuestros compañeros de la Fuerza Pública".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co