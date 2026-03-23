Mindefensa habla de "condiciones" de avión Hércules de la FAC que se accidentó en Putumayo

Cada vez se conocen más detalles sobre el siniestro aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, en Putumayo. Según el último reporte oficial, hay 77 personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, y algunas viajarán hasta Florencia o Bogotá para continuar siendo atendidas. En el avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), viajaban 125 personas, de las cuales 114 erran uniformados de la Fuerza Pública y 11, miembros de la tripulación.

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El avión cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís, y se precipitó a tierra alrededor de un minutos después del despegue, pues no alcanzó la altura necesaria. Se conoció, además, que algunos uniformados alcanzaron a saltar de la aeronave antes de que tocara tierra. Por su parte, el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, confirmó que varias unidades se trasladan para atender la emergencia.

"Está despegando desde Bogotá un avión C-130 con capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos, y detrás de él irá un avión caza 295 con 24 camillas disponibles. Ya tenemos el ofrecimiento de Neiva, Florencia y por supuesto Bogotá para recibir a estos heridos. También van un helicóptero medicalizado y médicos adicionales para hacer la clasificación de estos heridos. De igual manera, hemos enviado un equipo investigador para determinar cuáles son las causas de este siniestro", aseguró el general.



Mindefensa habla de "condiciones" de avión que se accidentó en Putumayo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó en su cuenta de X cuáles han sido las primeras conclusiones de la reunión con la cúpula militar y policial. El funcionario reiteró que "se han evacuado varios heridos. Una vez se confirme el listado completo de estos y de las víctimas fatales se informará oportunamente".



El ministro Sánchez añadió que la aeronave "se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada". También, indicó que "de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales. Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales".



Finalmente, dijo que "desde el sector Defensa expresamos nuestra solidaridad con las familias de cada uno de nuestros militares y policías, y hemos activado todos los protocolos de acompañamiento y apoyo en este difícil momento. A toda Colombia, gracias por la solidaridad y el manejo responsable de la información".

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales que hay "83 militares jóvenes vivos hasta ahora, y que "es el pueblo del Putumayo quien los salvó de la muerte", porque "pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos".

Y añadió: "Así es como se construye una patria, agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancia hasta el avión Hércules accidentado para salvar los hijos de otras madre y padres, agradezco a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa, me arrodilló ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas".

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Sobre la atención que en este momento están recibiendo los heridos, el mandatario añadió: "Espero que la médica gerente del hospital militar responda al máximo de capacidad. Para quienes no se puedan transportar deben llegar los hospitales de guerra que compré".

LAURA VALENTINA MERCADO

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