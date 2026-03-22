Diana Ospina, víctima de secuestro extorsivo en Bogotá, rompe el silencio: “Un día a la vez”

Luego de haber sido víctima del llamado paseo millonario en Bogotá y que las autoridades piden tipificar como secuestro extorsivo, Diana Ospina habló por primera vez después de casi un mes de las horas de horror que vivió.

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Aseguró que teme salir de su casa, pero se siente afortunada de estar viva.

Hizo su primera aparición ante los medios en la carrera ‘Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión’ y dio detalles de cómo es su vida luego de ese episodio.



¿Cómo secuestraron a Diana Ospina?

Todo comenzó hace casi un mes, cuando tomó un taxi al salir de una zona de discotecas en Bogotá, luego de que, al parecer, no llegara el vehículo que pidió por una plataforma de transporte. (Lea también: Diana Ospina contó detalles del recorrido durante paseo millonario en Bogotá: hay cinco implicados)



Cuando arribó a su casa en el barrio Santa María del Lago, en Engativá, y estaba a punto de bajarse, otro vehículo de servicio público llegó por atrás y de ahí bajaron dos sujetos que le impidieron a Diana Ospina descender; los dos automotores arrancaron con rumbo desconocido.



Según se ha conocido, tras ser secuestrada la llevaron por varios puntos de Bogotá para sacar dinero de sus cuentas y luego la mantuvieron retenida en una casa.

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Casi dos días después fue abandonada en la vía que conduce al municipio de Choachí, en Cundinamarca, y allí caminó por varias horas hasta llegar al CAI Mirador, donde pidió ayuda a las autoridades y pudo volver con su familia.

Cabe recalcar que los dos taxis involucrados en el hecho pertenecen al mismo propietario. (Lea también: Empresa a la que está adscrito taxi en el que fue secuestrada Diana Ospina se pronunció)



“Hay que tener mucho apoyo psicológico, es un día a la vez”

En su primera declaración a los medios, Diana Ospina afirmó que el secuestro extorsivo “te cambia totalmente en la vida, es complicado, todo se vuelve demasiado extraño, uno realmente siente el poder de todas las personas. Yo me siento demasiado afortunada y tenía algo en mi corazón que me decía que yo volvía a casa”.

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Reconoce que desde ese evento le ha costado salir de su hogar y por eso dice que “hay que tener mucho apoyo psicológico, es un día a la vez, toca tener paciencia, tener confianza y es un proceso que no es de la noche de la mañana, la verdad sí afecta bastante”.

No obstante, agradece por el apoyo que recibió su familia cuando desapareció. “Sin ustedes no hubiera sido posible volver a casa. Creo que es muy importante la colaboración de cada una de las personas que estuvo en su casa, que compartió mi foto, que estuvo pendiente”, resalta.

Las autoridades de Bogotá señalan que el secuestro extorsivo aumentó. En 2025 se reportaron 37 casos frente a ocho registrados en 2024.

“El 2024 tuvimos un aumento de la extorsión en Bogotá, en parte porque facilitamos la denuncia, pero también consideramos porque está aumentando el fenómeno; el año pasado logramos una reducción cercana al 20% y este año estamos también en camino a reducirlo también”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán. (Lea también: Taxista que llevó a Diana Ospina dijo no saber sobre el robo, pero tiene antecedentes por ese delito)

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Agregó que son conscientes del “impacto que esto tiene, el impacto en sus familias, en que puedan recuperar una rutina de trabajo, conectarse nuevamente con amigos cercanos, es un proceso para una persona que sufre una situación como estas”.

Las autoridades insisten en que este delito debe entenderse como secuestro extorsivo y no solo como robo. Junto con el Gaula fortalecen estrategias de prevención y hacen un llamado a denunciar para evitar que más personas sean víctimas.

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