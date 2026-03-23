Reportan accidente de avión Hércules de la FAC en Putumayo: transportaba tropas del Ejército

Un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) sufrió un accidente en la pista de La Tagua, en el departamento de Putumayo, en un hecho que es materia de investigación y que generó alerta entre las autoridades militares.

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De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave transportaba tropas del Ejército Nacional al momento del incidente. Aunque no se ha entregado un balance oficial sobre víctimas o heridos, se conoció que este tipo de avión tiene capacidad para movilizar cerca de 150 personas.

Información preliminar indica que el avión habría presentado dificultades durante la maniobra, lo que habría derivado en que se precipitara a tierra. Sin embargo, otras versiones apuntan a que la aeronave no logró ascender adecuadamente tras su despegue, situación que también es analizada por las autoridades.



#ATENCIÓN | Se accidentó un avión Hércules del Ejército de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. A bordo iban 150 personas. Esto es lo que se sabe.



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