En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ESTÉREO PICNIC
DIANA OSPINA
FUNDADOR DE KOKORIKO
ACCIDENTE VÍA GIRARDOT-BOGOTÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan accidente de avión Hércules de la FAC en Putumayo: transportaba tropas del Ejército

Reportan accidente de avión Hércules de la FAC en Putumayo: transportaba tropas del Ejército

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave transportaba tropas del Ejército Nacional al momento del incidente. Este tipo de avión tiene capacidad para movilizar cerca de 150 personas.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Reportan accidente de avión Hércules de la FAC en Putumayo: transportaba tropas del Ejército
Cortesía

Un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) sufrió un accidente en la pista de La Tagua, en el departamento de Putumayo, en un hecho que es materia de investigación y que generó alerta entre las autoridades militares.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave transportaba tropas del Ejército Nacional al momento del incidente. Aunque no se ha entregado un balance oficial sobre víctimas o heridos, se conoció que este tipo de avión tiene capacidad para movilizar cerca de 150 personas.

Últimas Noticias

  1. Defensoría del Pueblo confirma levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó, Chocó
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Defensoría del Pueblo confirma levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó, Chocó

  2. Esto es lo que se sabe del fallecimiento de Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios
    Joven promesa del equipo Millonarios -
    X: Azul_total
    BOGOTÁ

    Esto es lo que se sabe del fallecimiento de Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios

Información preliminar indica que el avión habría presentado dificultades durante la maniobra, lo que habría derivado en que se precipitara a tierra. Sin embargo, otras versiones apuntan a que la aeronave no logró ascender adecuadamente tras su despegue, situación que también es analizada por las autoridades.

Publicidad

Noticia en desarrollo

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad