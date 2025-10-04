En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atentado contra director de la SAE en Barranquilla: vehículo donde iba recibió 14 balazos

Atentado contra director de la SAE en Barranquilla: vehículo donde iba recibió 14 balazos

Según la entidad, las primeras hipótesis indican que el ataque estaría vinculado a amenazas previas por la gestión y recuperación de bienes que realiza la SAE en la región Caribe.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de oct, 2025
Atentado contra director de la SAE en Barranquilla: vehículo donde iba recibió 14 balazos
Jaime Avendaño Camacho, director de la SAE en Barranquilla -
