Atentado contra director de la SAE en Barranquilla: vehículo donde iba recibió 14 balazos

El director regional Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño Camacho, denunció un atentado en su contra la noche del viernes. Los hechos ocurrieron en la vía Barranquilla-Galapa, en el departamento del Atlántico. Según reportes preliminares, cuatro hombres en motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta institucional, que recibió 14 impactos de bala. Gracias al blindaje del automotor, ninguno de los ocupantes resultó herido.

En el vehículo oficial se desplazaba Avendaño junto a tres funcionarios de la entidad. Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con amenazas previas derivadas de la gestión de bienes a cargo de la SAE en la región.

En un video publicado en redes sociales, el funcionario dijo: “Ya estamos en la estación de Policía. Acabamos de recibir unos cuantos tiros. Estoy viendo cómo quedó el carro por fuera. La coas esta es un poco más seria. Estoy bien, éramos cuatro. Estoy esperando a que venga la Policía o alguien que nos escolte”.



SAE denuncia amenazas en Barranquilla

De acuerdo con la entidad, a través de un comunicado, “las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el hecho podría estar relacionado con amenazas previas derivadas del ejercicio de las funciones de administración y recuperación de bienes a cargo de la SAE en la región Caribe”.



En el comunicado se agregó que se “continuará actuando con determinación y firmeza para enfrentar a las mafias y estructuras delincuenciales en todo el territorio nacional, garantizando siempre la protección de los bienes públicos. La SAE expresa su solidaridad y respaldo a los funcionarios afectados y a sus familias”.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, manifestó que “estos ataques no van a amedrentar el trabajo que realizamos desde la SAE en defensa de los bienes de la Nación. Seguiremos adelante con determinación, buscando las garantías necesarias para continuar enfrentando las mafias y los grupos delincuenciales en todo el territorio nacional".



Además, Pérez pidió a las autoridades revisar y reforzar los esquemas de seguridad para los funcionarios que enfrentan riesgos por su labor. También solicitó reasignar esquemas de protección que aún conservan exfuncionarios, para destinarlos a quienes actualmente cumplen funciones directivas.

