Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Un año tras incendio del Día de Velitas que dejó 30 casas afectadas en sur de Bogotá: así se ve hoy

Un año tras incendio del Día de Velitas que dejó 30 casas afectadas en sur de Bogotá: así se ve hoy

Decenas de familias tuvieron que dormir en la calle el 7 de diciembre de 2024 en el barrio El Potrerito, de la localidad de Bosa, en el sur de la capital, después de un gran incendió que dejó calcinadas estructuras, muros, techos y artículos de más de 30 viviendas.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de dic, 2025
UN AÑO DE INCENDIO EN BOSA

