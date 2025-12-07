Aliste el balde; cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de diciembre afectarán más de 100 barrios

Publicidad
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que, para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de varios sectores de la ciudad. Estos trabajos se ejecutarán desde el martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre de 2025.
Los cortes temporales buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. A continuación, le presentamos la programación detallada por día, localidad y la duración de la suspensión del servicio.
|Localidad
|Barrios afectados
|Duración
|Tipo de trabajo
|Puente Aranda
|Torremolinos
27 horas
Empates redes acueducto
|Los Mártires
|Eduardo Santos, El Vergel
27 horas
Taponamiento red acueducto
|Fontibón
|Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz)
27 horas
Instalación de totalizadora
|Chapinero
|El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector
24 horas
Instalación de totalizadora
|Kennedy
Pastrana, Libertadores
24 y 28 horas
Cierre a terceros y Empates redes acueducto
|San Cristóbal
Libertadores, Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín
28 y 24 horas
Empates redes acueducto y Mantenimiento correctivo
|Localidad
|Barrios Afectados
|Duración
|Tipo de Trabajo
|Engativá
|Villa del Pinar
24 horas
Empates redes acueducto
|Los Mártires
|Ricaurte, La Pepita y La Sabana
27 horas
Instalación de totalizadora
|Puente Aranda
|Ortezal
27 horas
Cierre a terceros
|Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal
|Puerto Rico, Cerros de Oriente, Barcelona Sur, Las Lomas
24 horas
Mantenimiento preventivo
|Usaquén
|Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín
24 horas
Empates y mantenimiento correctivo
|Ciudad Bolívar
Múltiples sectores como Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín, Arabia, Villa Rosa, El Mochuelo Oriental, entre otros.
24 horas
Mantenimiento correctivo
|Localidad
|Barrios Afectados
|Duración
|Tipo de Trabajo
|Kennedy
Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de la vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III sector, y 36 barrios más.
24 horas (varios horarios)
Cierre a terceros y Mantenimiento correctivo
|Suba
Santa Rosa, Julio Flórez, Andes Norte, Potosí, Niza Sur, Niza Norte, Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín, Almirante Colón
24 horas (varios horarios)
Empates redes acueducto y Instalación de válvula
|Engativá
|Villa Gladys
24 horas
Empates redes acueducto
|Barrios Unidos
|La Paz
24 horas
Empates redes acueducto
|Puente Aranda
|Estación Central, Los Ejidos
27 horas
Empates redes acueducto y Cierre a terceros
|San Cristóbal
|Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte
24 horas
Mantenimiento preventivo
|Usme
T. Quindío (Altamira, Altos del Zipa, El Pinar, entre otros), T. Juan Rey (Bolonia I, Villa Diana, Yomasa, entre otros)
24 horas
Mantenimiento correctivo
|Localidad
|Barrios Afectados
|Duración
|Tipo de Trabajo
|Soacha
Municipio de Soacha, sector de Ciudadela Sucre
24 horas
Mantenimiento preventivo
|Engativá
Bella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos y San Rafael
24 horas
Empates redes acueducto
|Usaquén
San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda
24 horas
Instalación de macromedidor
La EAAB aconseja a los habitantes afectados seguir estas pautas:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL