Aliste el balde; cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de diciembre afectarán más de 100 barrios

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que, para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de varios sectores de la ciudad. Estos trabajos se ejecutarán desde el martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre de 2025.

Los cortes temporales buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. A continuación, le presentamos la programación detallada por día, localidad y la duración de la suspensión del servicio.

Martes 9 de diciembre de 2025

Localidad Barrios afectados Duración Tipo de trabajo Puente Aranda Torremolinos 27 horas Empates redes acueducto Los Mártires Eduardo Santos, El Vergel 27 horas Taponamiento red acueducto Fontibón Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz) 27 horas Instalación de totalizadora Chapinero El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector 24 horas Instalación de totalizadora Kennedy Pastrana, Libertadores 24 y 28 horas Cierre a terceros y Empates redes acueducto San Cristóbal Libertadores, Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín 28 y 24 horas Empates redes acueducto y Mantenimiento correctivo

Miércoles 10 de diciembre de 2025

Localidad Barrios Afectados Duración Tipo de Trabajo Engativá Villa del Pinar 24 horas Empates redes acueducto Los Mártires Ricaurte, La Pepita y La Sabana 27 horas Instalación de totalizadora Puente Aranda Ortezal 27 horas Cierre a terceros Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal Puerto Rico, Cerros de Oriente, Barcelona Sur, Las Lomas 24 horas Mantenimiento preventivo Usaquén Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín 24 horas Empates y mantenimiento correctivo Ciudad Bolívar Múltiples sectores como Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín, Arabia, Villa Rosa, El Mochuelo Oriental, entre otros. 24 horas Mantenimiento correctivo

Jueves 11 de diciembre de 2025

Localidad Barrios Afectados Duración Tipo de Trabajo Kennedy Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de la vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III sector, y 36 barrios más. 24 horas (varios horarios) Cierre a terceros y Mantenimiento correctivo Suba Santa Rosa, Julio Flórez, Andes Norte, Potosí, Niza Sur, Niza Norte, Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín, Almirante Colón 24 horas (varios horarios) Empates redes acueducto y Instalación de válvula Engativá Villa Gladys 24 horas Empates redes acueducto Barrios Unidos La Paz 24 horas Empates redes acueducto Puente Aranda Estación Central, Los Ejidos 27 horas Empates redes acueducto y Cierre a terceros San Cristóbal Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte 24 horas Mantenimiento preventivo Usme T. Quindío (Altamira, Altos del Zipa, El Pinar, entre otros), T. Juan Rey (Bolonia I, Villa Diana, Yomasa, entre otros) 24 horas Mantenimiento correctivo

Viernes 12 de diciembre de 2025

Localidad Barrios Afectados Duración Tipo de Trabajo Soacha Municipio de Soacha, sector de Ciudadela Sucre 24 horas Mantenimiento preventivo Engativá Bella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos y San Rafael 24 horas Empates redes acueducto Usaquén San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda 24 horas Instalación de macromedidor

Recomendaciones para los usuarios

La EAAB aconseja a los habitantes afectados seguir estas pautas:



Llenar el tanque: antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda. Consumo racional: haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

haga uso del agua de forma racional, Agua almacenada: si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

si almacena agua en recipientes, Carrotanques: la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Puede solicitarlos a través de la Acualínea 116.

