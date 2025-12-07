En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Aliste el balde; cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de diciembre afectarán más de 100 barrios

Aliste el balde; cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de diciembre afectarán más de 100 barrios

Prepare las reservas, pues la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ya anunció los cortes que se vienen para la segunda semana decembrina. Tome nota.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de dic, 2025

Cortes de agua en Bogotá.
Cortes de agua en Bogotá.
Foto: Pixabay y Getty Images

